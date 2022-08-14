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【疫市營商】廣告科企高管奉行高透明平等原則　夥團隊迎戰市場變化

12:00 2022/08/14

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The Trade Desk香港暨台灣總經理顏任廷表示，自己從不會以「高高在上」的姿態示人，反而一直抱著「高透明度、平等」的原則，希望能與各部門同事緊密合作。左為The Trade Desk亞太地區人力資源高級總監Andrea Prince。

疫情導致消費者行為快速改變，加上Google淘汰第三方Cookie及蘋果ATT政策的雙重夾擊，牽動整個行銷產業變革。在廣告商兵荒馬亂之際，曾於Yahoo、甲骨文（Oracle）擔任高管的顏任廷（Chris），接任廣告科技公司The Trade Desk香港暨台灣總經理一職，並以「高透明度、平等」的原則掌管內外事務，為求協助該企搶佔數碼廣告市場一席位。

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在數碼媒體界（Digital Media）打滾超過14年的Chris，可說是看盡市場轉變。他憶述5、6年前，網絡廣告並不成熟，不少企業當時還依賴傳統廣告行銷方式。「但市場進化得很快，尤其疫情爆發後，大眾於串流平台觀看影片、使用手機及電腦的時間大幅增長，促使數碼廣告生態圈也急速成長。」

The Trade Desk目前業務主要是為企業提供全渠道程序化廣告購買服務，面對Google、Facebook等強大對手，於2020年中起接管The Trade Desk香港及台灣業務的Chris，要在瞬息萬變的市場中，帶領團隊更快速地前進，自然肩負着重大責任。首次擔任總經理一職，他要面對的不再只是外部市場競爭，內部管理也是一項挑戰。

從不以「高高在上」姿態示人　

Chris認為，團隊合作順暢比起任何事情都更重要，

人不是萬能也不是完美，團隊的好處是可以用他人的專長彌補自己的不足。

因此他上任首要任務，就是與各部門聯繫、溝通和磨合，從而獲取各部門同事信任。他笑稱，組織結構只是一間公司的商業需要，其實職位不應有高低之分，實際要令公司的發展順利，都必須同事各司其職，攜手合作。

他補充，從不以「高高在上」的姿態示人，反而一直抱着「高透明度、平等」的原則，希望能與各部門同事緊密合作，並清晰地將公司業務情況公開，令各部門同事不會對企業發展方向感到困惑，可更集中注意力於應該完成的任務。

該企採用開放式辦公室布局，提供免費飲品、足球機及遊戲機等設備。（黃建輝攝）

而平等方面，他笑言，自己沒有「坐房」的機會，「本身有一間獨立房間是給我工作，但我認為會與同事之間出現隔膜，難以溝通，因此決定將該房間變成會議室。」目前Chris與其他同事一樣，都是坐在開放辦公桌。

客戶留存率維持95%　全賴同事努力

此外，他每月也會與團隊成員進行一對一對話，希望可以從中了解團隊遇到的難題，並提供協助，

正如我們行政總裁Jeff Green所說，『anyone can talk to anyone』（任何人都可以和任何人交談），不會因為我是高管，其他員工就不能跟我交談。

Chris直言：「公司的成功，全賴同事共同努力。」據The Trade Desk提供的資料顯示，在2022年第一財政季度，該企收入比去年增長43%，而客戶的留存率更維持在95%以上，與過去8年持平。

而面對「人手荒」，The Trade Desk亞太地區人力資源高級總監Andrea Prince透露，鑑於公司業務不斷拓展，更持續增聘人手，雖然亞太區員工數目在去年增加超過40%，但與2022首半年人手數目增長50%的目標還有少許距離，而部分職位如工程人才的招募時間，會比過往長約1個月。

香港團隊自評工作投入分數達96%

Chris則坦言，人手短缺是全球的問題，並非一時三刻可以解決，

此刻心態很重要，我們總不能因為難覓人才而消極，反而應趁這時間，反思如何盡自己所能，從不同領域尋找合適的員工。

Andrea Prince補充，當市場出現人才荒，公司就更加要懂得留人。她引述該企早前進行的內部調查指，香港團隊自評的工作投入分數高達96%，流失率相比市場也偏低。

The Trade Desk亞太地區人力資源高級總監Andrea PrinceAndrea Prince透露，該企亞太區員工數目在去年增加超過40%，但與2022首半年人手數目增長50%的目標還有少許距離。（黃建輝攝）

被問到有何策略？她表示，除了薪酬，現今世代的人才最看重的是高度靈活的工作環境。因此該企採用開放式辦公室布局，提供免費飲品、足球機及遊戲機等設備，「我們很自由，有同事甚至會在辦公室來回踩着滑板思考，來獲取靈感。」Chris也笑言，理解同事之間的工作方式都不一樣，所以從不會要求他們「坐定定」工作，「太拘謹反而會有反效果」。

【人才荒】Lalamove香港職能團隊逆市擴充　年內擬增聘逾50人

記者：曾曉汶

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