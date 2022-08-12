【美股焦點】爽身粉含滑石粉被質疑致癌　強生：明年起全球停售

強生（美：JNJ）周四（11日）宣布，將於2023年停止在全球銷售含有為滑石粉的嬰兒爽身粉。

強生表示，作為全球產品組合評估的一部分，公司已做出商業決定，將把粟米澱粉取代滑石粉作為嬰兒爽身粉產品組合的原料。並補充說，粟米澱粉的嬰兒爽身粉已經在全球多國銷售。

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強生於2020年宣布將停止在美國和加拿大銷售其含滑石粉的嬰兒爽身粉，因為該公司在話些地區面臨約3.8萬宗訴訟。消費者指控稱其含滑石粉嬰兒爽身粉受致癌物質石棉污染而導致癌症。

強生當時否認這些指控，並稱數十年的科學測試和監管批准表明，產品是安全且不含石棉的。該公司在周四的停產聲明中重申了這一點。

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責任編輯：黃苑筠