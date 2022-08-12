【業績│零售股】bossini半年收入跌22%至近3億元　同店銷售跌9%

▲ 【業績│零售股】bossini半年轉虧為盈賺2186萬元 同店銷售跌9%

bossini堡獅龍國際 （00592） 公佈截至6月底止的半年業績，期內收入約2.95億元，按年跌22%；毛利率跌5百分點至45%；轉虧為盈至2185.5萬元，包括出售物業收益1.74億元。去年為虧損6801.7萬元，不派息。

堡獅龍指，同店銷售額及同店毛利同樣跌9%，去年同期跌幅分別為12%。集團提到，截至6月底的店舖數目為734間，較去年底增5.16%；內地增30%至155間。

港澳業務收入跌3成 內地跌1成半

香港及澳門業務的收益為1.66億元，按年跌29.7%。堡獅龍稱，新型冠狀病毒疫情持續，嚴重影響港澳及內地經濟，期內推出多項應對措施，如加強會員銷售、集中資源在業績較佳店鋪、推出優惠及洽談租金減免。內地及新加坡收益分別錄得9000萬及3900萬元，前者按年跌15.1%，後者按年升2.6%。

新品牌正處投資期 料前景不確定性下日後或有虧損

堡獅龍指，重塑品牌形象以「bossini.X」品牌左發展重心，年內目標將有關品牌店鋪數目增至100間；集團亦積極拓展電商服務，目標佔比年內增加22個百分點至30%。集團指，未來幾年會是「bossini.X」品牌投資期，期內在疫情及經濟不確定性下，或可能繼續產生虧損。

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記者：宋佩恩