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【摺機大戰】Samsung推粉色系新摺機、小米有Leica加持　一文看清4款新摺機規格

14:00 2022/08/13

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近年摺機成功以新姿態，重新搶佔手機市場的一席位。三星（Samsung）、Motorola和小米先後於本周推出其新摺機，令摺機市場瞬間充斥著競爭的氛圍。到底今次三家公司的新機有何賣點？

【摺機大戰】小米發布會揭幕　新摺機MIX Fold 2亮相　入手價要過萬？

Samsung Galaxy Z Flip4 / Galaxy Z Fold4：

Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4均採用高通（Qualcomm）最新推出的芯片Snadragon 8+ Gen 1，是目前的Android手機中效能最好的處理器。兩者的外觀設計均與其上一代差不多，但Galaxy Z Fold4較上一代輕了8克，只有263克，而Galaxy Z Flip4雖然較上一代重了4克。

顏色方面，Galaxy Z Flip4增「冰川藍」 一色，加上上一代也有的Bora紫、石墨灰、杏桃粉，營造粉色系清新風格；Galaxy Z Fold4則比較走商務穩重的路線，推出較為常見得炭灰綠、鈦灰黑和珍珠金。

Motorola moto razr 2022：

moto razr 2022同樣採用高通Snapdragon 8 Gen 1+處理器，屏幕則採用了Full HD+解析度的6.7吋OLED主屏幕，和800x573解析度的2.7吋OLED副屏幕。新手機採用第三代星軌轉軸技術，不易產生摺痕，並且支援多角度懸停。

鏡頭方面，moto razr 2022搭載3,200萬像素前置自拍鏡頭，後置則為5,000萬像素主攝鏡頭及1,300萬像素超廣角鏡頭。

小米MIX Fold 2：

對比4款新摺機的上一代，小米的MIX Fold 2是屏幕設計中改動最大的型號。其外屏比例由上代的27：9改成21：9，內外屏幕尺寸亦是4款新摺機中最大。該機展開之後的厚度只有5.4毫米，摺疊後的厚度則為11.2毫米，整機重262克。

MIX Fold 2另一焦點是，相機配置獲Leica影像加持，後置相機以矩陣式設計，搭載5,000萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭以及2倍變焦長焦鏡頭。

【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022　發布會前夕搶先公布售價

【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身　8月26日海外開售（多圖+有片）

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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