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碧咸大仔炮製驚喜氹愛妻 IG騷「已婚」紋身表忠

環球社會熱點 17:43 2022/08/12

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與老婆Nicola Peltz結婚至今，經常在社交網站放閃，Brooklyn最近再為妻子炮製驚喜，他於Instagram發布限時動態，展示手掌寫著「已婚」（Married）的新紋身，向全世界宣布為Nicola「封盤」。

碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」 【下一頁】

Nicola近期捲入與碧咸老婆維多利亞（Victoria Beckham）的婆媳不和傳聞，但Brooklyn與妻子懶理閒言，照舊拍拖放閃。外媒周三（10日）拍攝到Brooklyn與老婆Nicola現身美國洛杉磯，兩人身穿情侶款的棒球帽及牛仔褲，在街頭甜蜜拖手約會。

Brooklyn當晚在IG上載限時動態，將左手放在臉旁，炫耀手掌寫著「已婚」的新紋身。Brooklyn公開表示「給寶貝的驚喜」（surprised my baby），並標記Nicola的IG帳戶，向全世界表明自己為了老婆「封盤」。

Nicola亦為Brooklyn送上一盤彩色冬甩，更附上愛的字句放閃。

    點擊圖片放大
    +7
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傳碧咸家族出現婆媳不和 大仔老婆IG發長文淚訴心聲 【下一頁】

Brooklyn與父親碧咸（David Beckham）一樣熱愛紋身，外媒估計他身上最少有4個與愛妻相關的紋身，包括在胸口紋上妻子姓氏、手腕紋有Nicola出生年份等，跟隨父親步伐成為愛妻號男人。

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責任編輯：郭麗明

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