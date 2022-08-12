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【iM專訪】高材生鍾情文藝 棄高薪創藝術網購平台 推160個亞洲設計品牌

理財智慧 16:54 2022/08/12

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以往人們認為「藝術」是一門不能賺錢糊口的事業，但現在香港人對藝術活動的需求不減反增，而藝術工作者又應如何把握藝術消費市場的增長機遇？亞洲設計品牌網上商務平台Vermillion 創辦人兼行政總裁李寶怡接受本刊訪問，分享她創立藝術網購平台的心路歷程，以及探討亞洲藝術品的商機。

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雖然李寶怡從小對各地的文化、歷史和藝術感興趣，但就像典型的香港人一樣，畢業後便投身金融業，不過她對文藝的興趣並沒有減退，其後她由金融業轉型為零售業，直到近年她有了創業的念頭，「我當時在思考，如何將我以往的專業，與文化和藝術匹配？於是我便從科技和電商入手，幫助亞洲有創意的人士。」她認為，現時新一代大多是在線上購物，因此網絡是一個頗佳的渠道，讓大眾可輕易購買設計品，並透過社交平台分享藝術。

在事業發展得如日方中時中途轉型，想必有需要一定的勇氣，但李寶怡卻認為使命感是源於熱愛藝術，「當人真正熱愛一件事時，就不會覺得困難，創業對我來說是一項任務。」她亦很感激在創業路上有很多支持者，令她覺得這並非不可能的任務。

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金融、零售及商貿皆有涉獵的李寶怡，在創業之前已觀察到，現時世界上的藝術平台在搜羅的亞洲設計品為分散，而當中的設計品亦未能夠代表亞洲地區，因此希望透過成立電商平台，為世界各地的人帶來更「地道」的亞洲設計品。

亞洲設計品當中的東方風格十分獨特，背後的理念和價值觀與西方作品不同，因此，李寶怡希望構造一個平台，讓世界各地的人更了解亞洲文化，並促成交流。現時品牌有逾160 個品牌，於八大區中搜羅亞洲時尚設計品及家具，包括大中華區、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、印度及菲律賓，雖然總部設於香港，但團隊需要在亞洲各地多個地方運作，搜羅產品的過程是如何？李寶怡指，採購團隊有充分的自由度，為產品提供多元的選擇，「團隊在駐足的地方逛街或是看雜誌留意到合適的產品，就可提出自己所搜羅的產品建議。」她指每一個人都有機會提出自己的意見，一同商量產品是否合符平台的策略，「以草藤材質為例，我們會考慮設計品是否足夠，或是否夠代表性，如草藤產品能否展示出東南亞或熱帶風情，並視乎客戶的反饋，讓我們不斷拓展，希望為客戶帶來新鮮感。」

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在品牌眾多產品當中，李寶怡指香港本地設計師的作品佔了整體的四分之一，「我們希望總部城市的作品具代表性。」她舉例了由香港設計師盧志榮打造的雙門酒櫃，以及由香港設計工作室AB Concept打造的扶手椅，她指香港是國際金融中心，香港的設計師特別在於有國際視野，其作品多以本地藝術為基礎，再融合世界各地的文化，令當中有耐人尋味的深層含意，值得藝術愛好者反覆體會。她亦指，香港的設計師不少都早已有忠實支持者，因此品牌中的香港設計品頗受歡迎，並透露品牌將陸續引進更多香港本地設計師的作品。

不過，為何設計平台只聚焦於亞洲藝術品？李寶怡認為，亞洲設計師缺乏人際網絡及資源，難以對外宣傳，導致曝光率及知名度低，令人較難找到合心意的亞洲設計品，「以前我很喜歡收藏中國當代水墨畫，不過考慮到香港地方較小，在外地很難找到適合放置於家居的水墨畫。」行外人要找到自己心儀的亞洲設計品，的確頗不方便頗不方便，而她身邊朋友的經驗，亦令她知道有不少人同樣面對不少難處，「我的朋友購置設計品時，需要（親身）到日本、韓國才買到，為何不將所有設計品統統放到網上，讓人比較價錢、風格後選購？」

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不少藝術活動因疫情關係需要取消，而在疫下創業的李寶怡，亦坦言在經運上雖然面對難處，但亞洲設計品的定位變相給予消費者更方便的選擇，「藝術行業嚴重受疫情影響，不過現時歐洲及美國的貨運時間較長，（當地）工廠亦受疫情影響，因而推積了很多訂單。但其實亞洲已有很好的設計師和工作室，可應付客戶同樣的需求，在歐美地區，訂製一件設計品需要7個月，但在亞洲就只需2個月，就可送貨並安裝，其實在疫情期間，這是一種優勢 」她表示客戶身為亞洲的一份子，為何不光顧「自己人」？希望在未來向國際展示亞洲藝術的實力。

對於未來業務發展有何打算，她指，希望在未來吸引更多大型企業合作，「品牌有不少產品都合符企業對ESG要求，在材質上運用了既環保又創新的元素，如用上草藤、回收膠，我們一款泰國品牌的設計品亦用上了『Casava』植物纖維。」她透露，未來將繼續探索客戶群所需的產品，並與更多小眾設計師合作，以及籌備實體快閃店，如近期就進駐高端設計品牌太平地氈，讓設計愛好者親臨體驗。

（鳴謝怡邦行Cypress Design Ltd.借出場地）

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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