【國企ADR】中石油、中石化及國壽等擬申請ADR從美退市　看淡中美審計監管商議？中證監：商業考慮

▲ 【國企ADR】中石油、中石化及國壽等擬申請ADR從美退市 中證監：商業考慮

多家國企同日宣布擬將美國預託證券（ADR）退市，當中包括中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、上石化 （00338） 、國壽 （02628） 及中鋁 （02600） ，預計生效日期為9月初。中石化、中鋁、國壽於今年5月才被美國證交會SEC列入「預定摘牌名單」，按美國《外國公司問責法（HFCAA）》，相關企業如連續3年無法符合審計查察要求才須退市，國企最新提前行動，令外界關注中美審計監管談判進展。

中證監有關部門負責人答記者問，上市和退市都屬於資本市場常態。根據相關企業公告信息，這些企業在美國上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。

參考往例，中移動 （00941） 於去年初捲入美國制裁，紐交所即時暫停其ADR交易，並要求中移動ADR正式從紐交所退市。中移動當時仍按機制覆議該決定，惟至今年5月公布紐交所維持決定。

中移動管理層昨日於業績表示，公司將於9月向美國當局及銀行正式註銷該ADR， 對有關退市感遺憾，並對公司在資本市場擴展有一定負面影響。

國壽：維持ADR成本較高

國壽公告稱，綜合考慮該公司美國存託股份（ADR）的交易量與其H股全球交易量相比有限，以及維持ADR在紐交所上市行政成本較高等因素，國壽將申請自願將其ADR從紐交所退市，並撤銷該等ADR及其對應H股在證券交易法項下的註冊。

國壽擬於8月22日或之後向美國證交會提交退市表格，其ADR退市預計會在表格提交10日後生效，在紐交所交易最後日期預計爲9月1日或之後，國壽擬其後向美國證交會申請撤銷ADR及其對應H股的註冊。公司又指，將在美ADR及其對應H股撤銷註冊後，未計劃尋求將其H股在美國其他全國性證券交易所進行上市或註冊，或在美國尋求對本公司H股的報價。至於國壽H股，將繼續在香港聯交所交易。

ADR持有人可將ADR換回H股在聯交所交易

中石油亦宣佈，已於8月12日通知紐交所將其ADR退市。中石油稱退市是考慮到包括但不限於以下因素：ADR佔公司H股及總股數比重很小，交易量與其H股全球交易量相比較低，同時由於不同上市地監管規則差異，導致繼續維持ADR在紐交所上市的披露義務需要較大行政負擔，以及公司從未使用紐交所二次融資功能且聯交所和上交所具有較强可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求。

中石化收市後亦以相近理由宣佈計劃將其ADR從紐交所退市。中石油及中石化均擬於8月29日或前後，向美國證交會遞交表格將ADR退市，退市預計在表格遞交10日後生效。其中，中石油ADR在紐交所的最後交易日期為9月8日或前後。ADR從紐交所退市後，中石油將繼續保留聯交所和上交所作為公司股票的交易市場，ADR持有人可將ADR換回H股在聯交所交易。

至於中鋁，則擬於8月22日或前後向美國證交會申請ADR退市，預計最後日期為9月1日或前後。公司表示，此後其ADR是否會在場外交易所上交易，將取決於股東和獨立第三方的行動，不涉及公司的參與。

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責任編輯：余倩敏