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【有相睇】錯失795萬賣樓機會　市道即變差兼遇麻煩睇樓客　葵涌廣場業主終718萬賣樓予有緣人

股樓投資 21:00 2022/08/12

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葵涌廣場一個兩房單位放盤大半年，日前終以718萬元易手。值得留意的是，原業主本來可以795萬元出售單位，惟當時錯失良機。   

中原地產許偉業說，葵涌廣場2座低層F室，實用面積493平方呎，三房間隔，去年11月放盤，當時叫價838萬元。及至今年6月，原業主本來可以795萬元賣出單位，惟最終錯失良機，豈料踏入7月，美國再度大舉加息，加上發展商不停推盤，心感不妙，所以連番減價至765.8萬元，並暗示有得傾，終吸引多組買家睇樓，但不少買家還價兇狠，而且態度惡劣。原業主本來心有不忿，但其後遇到有誠意買家，終以718萬元售予這有緣人，實用呎價14,564元。從代理提供的相片可見，單位裝修不算新淨。

    點擊圖片放大
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代理透露，新買家為80後外區客，一直留意四小龍的兩房單位，但其後知道上述單位業主減價，即帶票睇樓顯誠意，原出價710萬元，終添價8萬，以718萬元購入上址。資料顯示，原業主於1993年以230萬元購入上址，持貨29年，現帳面獲利488萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 葵涌廣場 葵涌 中原地產

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