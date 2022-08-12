【滬深港通】中證監、證監會同意增加滬深港通交易日數　南向交易日料每年多約10日、有利MSCI擴大A股權重（第二版）

▲ 【滬深港通】中證監、證監會同意增加滬深港通交易日數 南向交易日每年料多約10日、有利MSCI擴大A股權重（第二版）

滬深港通假期安排取得突破，中證監、香港證監會周五聯合公告，宣布原則同意優化滬深港通交易日曆。兩地證監最新原則同意，只要滬深港當日同時開市，就會開放滬深港通交易，不再受制於結算日休市影響。中證監和證監會預期，優化安排需時約6個月，意味新例將在2023年2月前後才會正式生效。

因應目前內地和香港公眾假期不同，加上兩地股份結算周期分別為「T＋1（交易日後一個工作天）」和「T＋2」。現行規定中，即使兩地皆有開市交易，若股份結算日處於對方市場的假期，當日仍會暫停其中一方的交易。

一年約多出10個交易日 相當於交易日數約5%

聯交所向會員提供的例子就以今年5月9日（星期一）香港佛誕翌日假期為例。即使前一交易日5月6日（星期五）兩地都為開市日，但因為內地未設5月9日為公眾假期，按A股T＋1交易結算周期，結算日照樣為5月9日。由於香港市場處於休市，資金無法結算，所以5月6日北向交易將會暫停。在新例後，5月6日北向交易可以維持，北向交易結算款項會改為在5月10日（星期二）香港復市後處理。

以2021年為例，若果改用新例，北向滬深股通將增加6個交易日（相當於現有交易日天數的3%），南向港股通可增加11個交易日（相當於現有交易日的5%）。不過，因應兩地假期安排年年不同，新例所能增加的交易日數，每年都會有一定差異。

證監會：優先安排令投資者更好管理投資 假期安排為MSCI增加A股權重的前提

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，內地與香港股票市場交易互聯互通機制，為兩地投資者提供獨特機會，參與彼此的市場。優化安排可令投資者通過滬深港通更好地管理其投資，並將支持互聯互通機制的進一步發展。

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇表示，優化滬深港通交易日曆安排將進一步提高互聯互通下的跨市場投資便利，方便香港及國際投資者投資中國內地市場，同時為內地投資者提供更多參與市場的機會。

假期安排一直成為外資參與滬深港通關注事項，MSCI於3年前擴大A股權重後，也將滬深港通假期交易安排，視為進一步擴大權重所需處理的4大議題之一。

不過，即使最新修訂假期安排後，在A股開市、港股停市的日子上，境外投資者同樣無法經滬股通、深股通買賣A股，帶來一定「強制持倉」風險。

MSCI：A股加碼納入 需解決4問題及公開諮詢

（第二版加入新例實施後新增交易日數例子、港交所回應）

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記者：麥德銘