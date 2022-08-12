  • 26°C
香港時間 : 2022812日 (五) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滬深港通】中證監、證監會同意增加滬深港通交易日數　南向交易日料每年多約10日、有利MSCI擴大A股權重（第二版）

宏觀解讀 19:03 2022/08/12

分享：

分享：

【滬深港通】中證監、證監會同意增加滬深港通交易日數　南向交易日每年料多約10日、有利MSCI擴大A股權重（第二版）

滬深港通假期安排取得突破，中證監、香港證監會周五聯合公告，宣布原則同意優化滬深港通交易日曆。兩地證監最新原則同意，只要滬深港當日同時開市，就會開放滬深港通交易，不再受制於結算日休市影響。中證監和證監會預期，優化安排需時約6個月，意味新例將在2023年2月前後才會正式生效。

因應目前內地和香港公眾假期不同，加上兩地股份結算周期分別為「T＋1（交易日後一個工作天）」和「T＋2」。現行規定中，即使兩地皆有開市交易，若股份結算日處於對方市場的假期，當日仍會暫停其中一方的交易。

一年約多出10個交易日　相當於交易日數約5%

聯交所向會員提供的例子就以今年5月9日（星期一）香港佛誕翌日假期為例。即使前一交易日5月6日（星期五）兩地都為開市日，但因為內地未設5月9日為公眾假期，按A股T＋1交易結算周期，結算日照樣為5月9日。由於香港市場處於休市，資金無法結算，所以5月6日北向交易將會暫停。在新例後，5月6日北向交易可以維持，北向交易結算款項會改為在5月10日（星期二）香港復市後處理。

以2021年為例，若果改用新例，北向滬深股通將增加6個交易日（相當於現有交易日天數的3%），南向港股通可增加11個交易日（相當於現有交易日的5%）。不過，因應兩地假期安排年年不同，新例所能增加的交易日數，每年都會有一定差異。

證監會：優先安排令投資者更好管理投資　假期安排為MSCI增加A股權重的前提

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，內地與香港股票市場交易互聯互通機制，為兩地投資者提供獨特機會，參與彼此的市場。優化安排可令投資者通過滬深港通更好地管理其投資，並將支持互聯互通機制的進一步發展。

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇表示，優化滬深港通交易日曆安排將進一步提高互聯互通下的跨市場投資便利，方便香港及國際投資者投資中國內地市場，同時為內地投資者提供更多參與市場的機會。

假期安排一直成為外資參與滬深港通關注事項，MSCI於3年前擴大A股權重後，也將滬深港通假期交易安排，視為進一步擴大權重所需處理的4大議題之一。

不過，即使最新修訂假期安排後，在A股開市、港股停市的日子上，境外投資者同樣無法經滬股通、深股通買賣A股，帶來一定「強制持倉」風險。

MSCI：A股加碼納入　需解決4問題及公開諮詢

（第二版加入新例實施後新增交易日數例子、港交所回應）

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

相關文章：

【假期交易】港交所落實復活節假前推衍生產品假期交易　所有MSCI期貨期權首階段納入

【中國經濟】中證監易會滿：進一步提升香港市場承接境內企業上市能力　深化滬深港通機制

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
互聯互通 港股 A股 滬港通 深港通 港股通 深股通 滬股通 中國證監會 證監會

上一篇文章

【新股IPO】泰邦生物擬在港重新進行IPO　最快明年上市

下一篇文章

【恒指夜期+北水】國企齊抽身ADR　夜期即急跌逾200點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【港股夜期+ADR】夜期曾升307點　收市僅升1點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期曾升307點　收市僅升1點（不斷更新）
【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘
【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘
【內銀股】多家內銀凍結儲戶銀行賬戶　據報為配合落實「斷卡」行動
【內銀股】多家內銀凍結儲戶銀行賬戶　據報為配合落實「斷卡」行動
【恒指夜期+北水】國企齊抽身ADR　夜期即急跌逾200點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】國企齊抽身ADR　夜期即急跌逾200點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升170點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升170點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款