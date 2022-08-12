【政府工略】政府兩年一度招聘2,000名文書助理　頂薪逾2.4萬元　擁中四學歷即可申請

公務員事務局今日（12日）展開兩年一度的文書助理公開招聘，在2年內按公務員條款招聘約2,000名文書助理。文書助理會被調派往各決策局及部門工作，負責一般辦公室支援、文書職務和提供前線服務。獲騁者將按公務員試用條款受聘，月薪由14,080元起跳，頂薪達24,670元。

職位空缺學歷最低只需要中四學歷，申請人的中四期終試、中五或以上任何一次考試的中文科或英文科及格或以上的成績，在行政上會分別獲接納為符合中四程度的中文或英文語文能力要求。

另外，文書助理會被派往各區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技；以及可能須不定時或輪班工作，並穿着制服當值，詳細入職要求及工作內容可瀏覽以下組圖。

申請將於8月25日截止，均接受網上或郵寄申請。

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入職要求：

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工作內容：

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申請手續：

申請人必須在截止申請日期或之前透過下列其中一種方式遞交申請書：

(a)網上透過公務員事務局網站；或

(b)郵寄到聯絡地址。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請表格[G.F. 340 (Rev. 3/2013)]可在公務員事務局網站下載，或向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。請在信封面註明「申請文書助理職位」。申請書如資料不全、逾期、並非採用指定表格或以傳真或電郵方式遞交，概不受理。



持有本港以外院校／非香港考試及評核局所頒授學歷的人士遞交申請時，須夾附有關當局所簽發的文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本。為了方便進行學歷評審的工作，申請人在取得上述學歷前，如已獲取其他學歷，亦應盡可能就這些學歷提供上述證明文件的副本。

在網上遞交申請的人士須在2022年9月1日或之前，把有關證明文件的副本郵寄至聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本每頁上註明網上申請編號。如申請人未能提供證明文件，其申請概不受理。請勿在現階段郵寄任何文憑／證書或其他學歷證明文件的正本。



至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

聯絡地址：香港上環林士街多層停車場大廈9樓公務員事務局一般職系處

查詢電話：3105 0463 or 3105 1649

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