【消費情報】IKEA 尖沙嘴店攜吉祥物「鯊魚」今開幕 可持續發展區內設近數百的環保家具 佔地近1.5萬呎

IKEA位於尖沙咀K11 Art Mall的規劃及訂購中心於今日（12日）開幕。與其他分店不同，新店推出可持續發展區，區內設近數百的環保家具，並以售賣小型產品為主，刪減了示範單位的區域。食物方面，推出了3大限定小食，包括以吉祥物「鯊魚」為造型的「鯊鯊包」，

新開張的尖沙咀規劃及訂購中心以健康及可持續發展生活為主題，佔地近15,000呎，有大量符合可持續發展的家居產品及家飾，涵蓋床上用品、廚具、收納等，全店使用更省電之LED燈照明。重點為睡房傢具床上用品及飯廳及廚房用品兩大分類，並分為5個區域、12個示範空間，新設的「可持續發展」區內設近數百的傢俬及家品均符合綠色低碳和可持續發展概念，如綠色植物、以天然布料和可再生物料生產的床上用品等。

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售賣的小型產品亦有不少實用廚具，有助減少浪費、節約水電和垃圾分類，顧客亦可從周邊的標籤了解有關可持續發展的小知識。店內更有專人幫助顧客系統地規劃家居用途及推介收納產品，適合一眾翻新家居或新居入伙的家庭，並主打實用性高、多功能的收納系統，為不同居住環境打造更多貯物空間。

另外，IKEA美食站亦為慶祝新店開幕，由即日起至8月31日將推出限定小食。3大新品包括以IKEA吉祥物「鯊鯊包」為造型的「鯊鯊包」，內裡用上蕃薯蓉作餡料；和全新口味瑞典藍黃新地，以藍色波子汽水味混合黃色蜜桃熱情果味雪糕，加上雙色馬卡龍；以及以瑞典傳統吉祥物 Dala Horse 造型的瑞典達拉木馬形蝦餅，此款小食更是採用 ASC 符合可持續發展的蝦肉。

IKEA 尖沙嘴分店詳情： 地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2 營業時間：上午11時至下午9時 瑞典美食站營業時間：上午11時至下午9時

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責任編輯：龍紀瑩