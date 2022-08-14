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【疫市營商】盆栽小店疫市擴充　增「酒店」業務搶佔疫後商機（有片）

10:00 2022/08/14

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盆景星球創辦人Rachel（左）與Anthony（右）在3年前成立「盆景星球」。（湯致遠攝）

有盆栽店由2019年創立網店起，發展不足一年已設實體店，現更準備大展拳腳開設花場。 盆栽店「盆景星球」在3年間迅速發展，更計劃今年將在元朗錦田開設大型花場，擴充業務。雖然本地疫情尚未穩定下來，但創辦人Rachel與Anthony已預計開業後一季內將會回本。

盆景星球主要銷售來自台灣、日本的盆栽，與一般零售銷貨不一樣，進出口盆栽牽涉更繁瑣、嚴謹的海關條例。而且由外地進口盆栽至港，亦要考慮溫差、損耗等因素。Anthony坦言，一開始盆景星球入貨時，折損率高達5至10%。隨着愈來愈熟練，即使每次入貨量提升，折損率亦降至1%。 

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即使面對反反覆覆的疫情，盆景星球每月生意額仍高達15萬至20萬元，去年更錄得超過5成增長。而且，該店的客源亦十分廣闊，由20多歲的年輕人，至50、60歲的半退休人士亦有。 隨着疫情放緩，港人外遊、公幹的機會增加，顧客或需要地方放置盆栽及專人照料。 盆景星球計劃今季內將會斥約10萬元資金，在元朗錦田開設4,500呎的花場。Anthony稱，花場目標是配合品牌的業務擴充，包括盆栽酒店、租賃服務等。

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記者：葉泳珊

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