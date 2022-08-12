【有相睇】原業主2.7萬買入八文樓三房　半世紀後淪銀主盤　投資者睇見即入市博收購

市建局早前公布油旺重建規劃研究報告，建議把俗稱「八文樓」的文華新邨納入重建，修建成綜合商住區。中原地產胡鴻洲表示，目前大部分「八文樓」業主因此封盤，但日前有一個銀主盤放盤，放盤不足一日，隨即被投資者買入博收購。

胡鴻洲透露，放盤單位為文耀樓高層43室，實用面積510平方呎，銀主原叫價528萬元放盤，不足1日，便以520萬元售出。代理續說，買家為投資者，考慮到目前單位市值租金約1.3萬元，租金回報約3厘，加上項目日後或被收購，故即睇即買。從代理提供的相片可見，單位裝修不算新淨。

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資料顯示，原業主於1969年約2.7萬元購入上址，惟近年多次抵押單位予財務公司貸款，終淪為銀主盤。以2.7萬元購入價計，53年帳面升值約190倍。

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