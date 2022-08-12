【紐元定存】紐元定存息最高11.88厘 中銀料下周新西蘭加息半厘

▲ 花旗、中銀齊料新西蘭央行下周加息半厘。

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新西蘭央行將於下周三（8月17日）議息，花旗及中銀香港 （02388） 齊料再加息半厘，而花旗預計今年底前紐央行累計加多1厘，今輪加息周期便會完結。此外，港銀最近再搶閘猛加紐元定期存款息。

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪回應查詢指，新西蘭央行自4月起，已連續於3次議息會議各加息0.5厘。對上一次議息在7月13日決定，其後於7月18日公布的第二季消費物價指數則處於30年高位。由於該國CPI以季度公布，所以紐央行較難在下次議息結合最新通脹數據作參考，故預期下星期仍將加息0.5厘，進一步先行遏抑通脹。

高耀豪又說，目前隔夜指數交換利率反映到今年11月，期間將共有3次議息會議，新西蘭現金利率將達3.8厘，比現在利率水平尚有1.3厘利率增幅，同時反映市場預期紐央行加息到2023年2月才見頂。

3大商品貨幣 中銀首選加元

惟高耀豪補充，紐央行剛發布的季度商業調查中顯示，兩年通脹預期開始有所回落，對未來加息預期有一定影響。隨着紐國的加息周期早於其他地區啟動，並且積極推進，風險在於若通脹回落早於他國，最終加息幅度可能會少於市場目前所反映的加息幅度，投資者對此存在一定戒心。

談及澳紐加元，高耀豪認為，3隻商品貨幣同時面對環球經濟潛在衰退的可能性影響，惟加拿大經濟與美國及油價相關性較高，目前油價雖因衰退影響需求而下行，但年底冬天需求上升，應對油價下半年帶來支持，使加元受惠。另一方面，加拿大央行目前是最鷹派的央行之一，行長早前表示要加快加息，先行控制通脹，以免對經濟日後帶來更大影響，所以加國利率應該緊貼聯儲局的步伐，並可能最終超出市場所預期，故從中綫而言，加元於3隻商品貨幣之中存在較大優勢。

花旗最看好澳元 3個月目標0.68

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計紐央行今次或加息50點子，之後10月和11月可能各自加息25點子，意味着今年底或加息至3.5厘才見頂，較現時的政策利率2.5厘高1厘。

問及3大商品貨幣哪隻最值博，廖嘉豪直言，最看好澳元。首先，澳洲央行的加息周期或直至明年第一季才完結，較加拿大和新西蘭的時間長。再者，澳洲經濟基本面仍然強勁，失業率為紀錄新低，樓市仍然蓬勃，料澳元的中綫表現有機會較加元和紐元為佳。

廖嘉豪預期，3個月內澳元料見0.68，半年至1年挑戰0.69，兩年長期目標上試0.76 。加元3個月至1年料見1.32 ，長期目標挑戰1.25。紐元現滙暫報0.64，廖嘉豪估計，3個月見0.61，半年至1年稍回升至0.62關，長期目標價為0.67。

另一方面，近期包括工銀亞洲及招商永隆等中資行猛加紐元定存息，花旗更把1個月年息勁加1厘、至3.5厘。可是，現仍以7天期高息選擇最多，例如恒生 （00011） 及南商齊為8.5厘，中銀香港 （02388） 及集友的相同短存皆為10厘，滙豐（HSBC）早前大幅上調兩厘、至10.5厘，但不敵冠全城的富邦11.88厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源