【玄人‧峰語@iM網欄】變幻原是永恒 停停休息並非壞事

不少朋友及讀者看完筆者上期文章後，都認為筆者是否過分悲觀？首先，上期所提及的是一個事實的描述及自己的經驗預測，即使做「鴕鳥」也是刪不了的事實。重點是，我們面對一個這樣的客觀大環境，如何去自處安身，才是大家要思考的課題。

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順勢而行 因時制宜

筆者幾年前已開始跟不同朋友去分析八、九運的轉變，要有一定的心理準備去接受整個世運的動盪及世運轉變帶來的機遇。大家不妨靜心想想，我們人生很多的關節、歷程，都不是自己去編排的，只是順應劇本的發展而已。

就以近年興起的在家工作（Work From Home），原先很多人都認為在香港不可行的，殊不知一個新冠疫情，改變了職場世界。由此可見，大勢所趨是人力沒法改變，我們可做的只有順勢，悲觀與否是一時的情緒及感覺，之後如何因應環境改變去行，行出自己的路才是王道。

這兩年幫人算命，看到了不少活生生的人物傳奇故事，其中有些故事，以為只有在電視劇才可以發生，卻活演在現實當中。因此在算命的過程，表面上筆者在指點迷津，其實也相輔相承地豐富了筆者的人生驗。綜合這幾年的算命，總結而言得出一個「變」字，世局變、遊戲規則變、人也在變，正正應驗了變幻原是永恒。

生生不息 循環無窮

筆者一直跟人說，人一生都逃不過六十四卦的輪迴，因為人一生遇上的人和事，都包含了六十四卦的卦象：好像時機未到時，人便處於「火水未濟」的狀態；遇到轉機時，便進入「風山漸」、「地風升」；時機到了成事，就到了「水火既濟」；但「水火既濟」卦的卦辭是「始吉、終亂」。換言之，小成之後又會跌入另一卦象…..，人面只有對世事都是生生不息，循環無窮，每人也逃不開、躲不過。當你明白此輪迥狀態時，亦會明白任何事亦有開端、過程及終站，只是我們要學時處於當局時，如何去定位，做好準備。

很多人都有一個誤點，認為算命一定可以找到答案，其實事實並非如此。情況好像股市一樣有牛市、熊市、豬市 (即悶市)，不是每一刻都要有策略，每一刻都刻都要做買賣，反之，我們要定時機，看形勢去作重點出擊。不過，不是每一個都會接受閒置等待狀態。

事實上，我們以易卦助人解卦時，不單是從卦辭角度去解釋意思，還要留意卦爻的卦序，如果真的要在停頓、或逆境的爻序中，其實「夾硬做」都是徒然，簡單而言就是「少做少錯、不做不錯，如要硬做，必會做錯。」當然，會有些客人會問，可否透過風水或超自然的力量的幫助解困？以筆者的經驗，少事可助，但如果是一些人生的大關口，是沒可能搞到的，而目前我們面對的世運，正正就是一個全球性的世運大關口。

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iMoney網上專欄; iMoney玄人‧峰語 作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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