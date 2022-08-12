【山地悠遊人生@iM網欄】 歐洲滑雪勝地，避稅天堂-安道爾

▲ Andorra 安道爾，一個非常袖珍的內陸國家，沒有海岸線和沙灘，被法國和西班牙包圍，只有約85，000人口，國土面積468平方公里。境內高山環繞，平均海拔1966公尺，地形崎嶇。

▲ 首都安道爾城（Andorra la Vella）。

雖然不是歐盟成員國，不過安道爾通用的貨幣是歐元 ，因為是避稅天堂，每年約一千萬人去安道爾免稅購物或度假。安道爾的官方語言是加泰隆尼亞語，但只要會英文就可以在安道爾輕鬆逛街，街上普遍聽到的是西班牙語、法語和英語。

▲ 安道爾環境舒適，生活品質極高。

當年住在西班牙Sabadell一個朋友的家，趁著週末，朋友開車帶我去這個小國一日遊。安道爾沒有機場或火車，旅客多數自駕入境，或靠各地的大巴。從巴塞隆納坐大巴前往安道爾，車程約三個半小時 ，來回票價約€50歐元。

▲ 安道爾環境舒適，氣候宜人，物價低廉。

過安道爾邊境時，關員只檢查一下護照、護照上有蓋歐盟國家的入境章就會讓你入境。

安道爾環境舒適，有高標準的生活品質：

犯罪率低;

醫療系統已經簽署國際公約，使居民可以從國外醫療中受益；

境內已實現 100％的Wi-Fi光纖覆蓋；

安道爾有各類滑雪度假村、體育設施和豪華溫泉度假村；

自然環境受到保護，一年四季都適合進行體育例如單車，滑雪，行山等。

▲ 安道爾有各類滑雪度假村和豪華溫泉度假村。

安道爾的氣溫比毗鄰法國和西班牙冷，全年平均氣溫約10度，夏天很涼爽。因為免稅，很多歐洲人冬天去安道爾滑雪，順便購物。推薦到安道爾買雪衣雪褲或其他厚的衣物，價格便宜。在大街上兜一圈，開店的通常都是土耳其人，除了賣名牌就是煙酒，安道爾還能買到日本和蘇格蘭威士忌，很多在香港炒到高價的日本威士忌，在安道爾還是賣免稅價，很划算。

▲ 我跟朋友去安道爾一日遊的戰利品，免稅的日本威士忌。

大部分歐洲人會去安道爾滑雪，冬天街上全是拿著雪板的。西班牙朋友每年相約開車到安道爾滑雪，或週末坐大巴去滑雪也很方便，順便購物，衣物、化妝品、煙酒。其他奢侈品如相機、手袋，各大品牌都有。我的德國朋友，高中畢業旅行就是到安道爾，因為免稅，酒比德國便宜很多，每天喝到爽。

▲ 跟朋友去安道爾一日遊的戰利品，免稅酒。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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