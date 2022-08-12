【河南村鎮銀行】銀保監河南監管局兩人涉嫌嚴重違紀受查　銀保監會：賬內互聯網存款餘額39億人幣（第二版）

▲ 【河南村鎮銀行】銀保監河南監管局兩人涉嫌嚴重違紀受查

中國銀保監會河南監管局政策法規處處長、一級調研員蔣紅華；中國銀保監會河南監管局案件稽查處副處長、二級調研員杜其文涉嫌嚴重違法，經中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組和河南省監察委員會批准，目前正接受鄭州市監察委員會監察調查。

銀保監會負責人表示，還有40家村鎮銀行吸收賬內互聯網存款，餘額39億元人民幣。除河南、安徽5家村鎮銀行外，尚未發現其他村鎮銀行存在或持有賬外非法吸收的互聯網存款。

銀保監會指出，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金拆帳等方式，吸收並非法佔有公眾資金，性質惡劣，涉嫌嚴重犯罪。村鎮銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準備金，也未繳納存款保險費。

當局續指，根據所掌握證據，絕大多數賬外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由於涉及人數較多，墊付工作量大，為確保墊付工作穩妥實施，採取分批墊付方式，優先墊付普通小額客戶。

4月出現河南多間村鎮銀行「提款難」事件，引發數月一連串風波。7月河南警方宣布抓獲相關涉案人員，並分批為存戶墊付本金，隨後事件稍為緩和。目前，河南、安徽兩地監管機構已宣布開啟第四輪墊付工作。

（第二版更新存款餘額）

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實習記者：張巧怡