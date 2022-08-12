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【小米 VS Tesla】小米搶閘公布人形機器人CyberOne　與Tesla Bot有何區別？

新經濟追蹤 16:31 2022/08/12

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小米搶閘公布人形機器人Cyber One　與Tesla Bot有何區別？

小米 （01810） 昨日舉行秋季發布會，首次發佈首款全棧自研人形仿生機器人CyberOne。CyberOne身高177厘米，體重52千克，具有情緒感知功能，並配置視覺空間系統、音頻算法、全身控制算法等。而早前電動車巨頭Tesla（美：TSLA）亦公布人形機器人Tesla Bot的概念圖，惟公布時間不斷推遲，最新延至今年9月底。

CyberOne VS Tesla Bot

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小米創始人雷軍指，CyberOne在機器人業界屬於高個子，但身體較輕盈，並且能夠以雙足行走，是小米團隊花費多年投入研發的成果。而CyberOne全身有13個主要關節活動，並且能實現每小時3.5公里的步速。不過，目前CyberOne的造價成本介乎60萬至70萬元人民幣，較為高昂，因此暫未能作為實際商品量產。

Tesla在去年8月首次公布人形機器人Tesla Bot的設計詳情，這款人工智能（AI）機器人又稱為「Optimus Sub-Prime」，重125磅，能夠舉起150磅重量，旨在執行消除危險、無聊與重複性的任務。不過最新據悉Tesla Bot將會在今年9月底才登場。

小米秋季發佈會單品

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此外，小米在昨日的秋季發佈會上亦發佈多項全新設計單品。當中包括折疊手機Xiaomi MIX Fold2、MIUI Fold 13、藍牙耳機Xiaomi Buds 4 Pro、小米手錶S1 Pro等。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

相關文章：【小米1810】小米升2%　雷軍：自動駕駛首期研發投入33億人幣　年底團隊擴至600人　冀2024年進入行業第一陣營

【摺機大戰】小米發布會揭幕　新摺機MIX Fold 2亮相　入手價要過萬？

記者：梁安琪

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