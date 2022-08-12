【港元定存】港元定存高息王6厘 速賺5700元利息

▲ 新股集資王兼銀債夾擊，7行鬥加港元定存息。

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8月邁向第2周，面對新股集資王殺埋身，疊加銀債夾擊，本周暫有9間銀行調整港元定期存款息，當中7加2減。

先說加息者，包括建行亞洲今天（12日）上調半年及1年期，而日前工銀亞洲、花旗、大眾銀行及大新 （02356） 提高不同存期年息。同樣，TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）調升3個月0.2厘，新息率重上兩厘。騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 參股的虛銀富融（Fusion Bank），昨天（11日）更勁加1年期0.7厘、至2.7厘，追貼平保 （02318） 牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）。

反觀，第二季起瘋狂「搶錢」猛加息的富邦，本周一（8日）卻掉頭減0.1厘，9個月期更撤3厘關。交銀香港昨亦削低1年期0.1厘，最新報2.6厘。

專家指，加息潮料持續至9月初，業界將鬥突擊，迎戰銀債4厘保底息。

富融1年期入場費 1元加至50萬

全周市況有兩大矚目點：（1）中小行鬥「加辣」，即使富融驟加1年期，但入場費卻從1元提升至50萬元。這是繼富邦下半年首度降息，更把起存額由50萬元倍升至100萬元以來，另一間大加入場費的銀行。惟高處未算高，建行亞洲剛把進場銀碼由300萬元勁加至800萬元，超過「一球」美金。（2）美資大行花旗加半年0.06厘、至2.31厘，1年期也微加0.05厘、至2.52厘，兩計劃不設最低存款額。

本周高息榜只有3個月及半年期有小執位。先說3個月期，榜首仍是花旗的2.48厘稱霸，險勝富邦及建行亞洲的2.4厘，工銀亞洲勁加0.3厘、至2.25厘，重返三甲。

半年期方面，富邦降息至2.8厘，冠軍寶座未受動搖。工銀亞洲以2.65厘險勝兩連加的建行亞洲，後者以2.6厘屈居季軍。相反，星展維持2.5厘而失落三甲。

1年期續以華僑永亨的3.18厘稱王，1個月是滙豐（HSBC）的5厘奪冠，但須參加指定的股票獎勵計劃。論及冠絕全城是集友7天年息享6厘，以存款上限500萬元計，速賺5,700元。

展望後市，市料下周起銀根略為抽緊，因外電指，今年IPO集資王中國中免 （新上市編號：01880） 或於下周一（15日）招股，8月25日掛牌。這內地免稅店一哥傳來港最多集資約170億元，適逢第7批銀債的發行額為350億元，視乎反應最終可提高至450億元，兩大焦點投資可能於月結的過渡期內，至少凍資約520億元。

1個月拆息8連揚，今天報1.68厘。猶幸港滙近日稍偏強，今早一度突破7.84，高見7.8335，分析指創兩年最大漲幅。本港走資壓力稍降，銀行總結餘昨天為1,292.93億元。

上商：拆息月底或高見1.7厘

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，套息交易持續令金管局再接港元沽盤，銀行體系結餘逐步縮減，拆息上升，復添銀債及新股的抽資效應，跟樓按掛鈎的拆息，料於8月底有機會高見1.7厘。

陳志偉補充，銀色債券為銀髮一族而設，息率會隨通脹而浮動，今次的保證息率更上調至4厘。何況，近期市況波動較大，預計反應熱烈，認購人數有機會再創新高。而今次銀債的發行額最多為450億元，資金較充裕的長者可考慮認購20至25手（每手1萬元）。

銀債自8月23日開始接受認購，9月2日截止，9月9日公布分配結果，9月14日正式發行。由此推斷，申請人若首天入票，按理前後被鎖資大約22日。

Shake Shack加盟ZA Bank「最勁抽」

順帶一提，眾安銀行（ZA Bank）另闢戰線，宣布獲來自紐約的21世紀當代人氣漢堡店Shake Shack強勢加盟「最勁抽」，進一步拓展其消費獎賞生態圈。即日起至10月31日，ZA Bank用戶憑ZA Card消費滿10元或以上，即可參與「最勁抽」。除高達200%簽帳額回贈外，更有機會得到由Shake Shack提供的超過30萬份驚喜獎賞。

重頭戲更是，由現時至8月31日，用戶亦有機會從「最勁抽」獲得「百萬勁抽券」1張，參與「ZA百萬勁抽」，隨時獨贏100萬元現金。首輪「ZA百萬勁抽」已結束，得獎的幸運兒將於明天（8月13日）誕生。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源