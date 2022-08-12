【業績｜盈科】電訊盈科半年EBITDA增5%、中期息微升　免費電視相關收入大增52%、未再提藝人管理貢獻

電訊盈科 （00008） 公布，上半年EBITDA增5%至57.87億元，當中香港電訊 （06823） 貢獻增2%至58.34億元，企業方案業務EBITDA貢獻增35%至3.72億元，ViuTV免費電視和相關業務EBTIDA 7900萬元，而OTT業務EBITDA也轉錄盈利1800萬元。電訊盈科列帳虧損8800萬元，較去年虧損3.15億元收窄72%，公司擬增派中期息9.56港仙，按年增2%。

以收入計，電訊盈科旗下免費電視和相關業務增長最快，上半年收入增長52%至5.88億元，但仍為公司4大業務中貢獻最大一項。香港電訊總收益按年增3%至161.57億元，企業方案業務收益增2%至25.48億元，OTT業務收益增22%至7.86億元。

在企業方案業務上，電訊盈科表示，期內生產效率水平提升，邊際利潤率達25%，至6月底已簽訂單總值保持在240億兀，並與聯想集團達成戰略合作夥伴關係，成立先技術解決方案提供商，在亞太區拓展市場和提升競爭力。

電訊盈科：ViuTV黃金時段收視增24% 廣告客戶和收益增長

電訊盈科指出，免費電視及相關業務繼續以優質本地內容吸引觀眾，帶動黃金時段收視上揚24%，儘管本地經濟環境疲弱，廣告客戶數目及廣告總收益均有增長。

電訊盈科於去年全年業績公告曾公布，藝人管理業務收益大增10倍，主要受惠男子組合MIRROR和新晉藝人冒起。公司最新半年度公告未再提及MIRROR以及藝人管理業務貢獻，僅指藝人及活動業務屬媒體業務一部分。

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編輯：麥德銘