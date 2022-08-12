【二手樓價】CCL創76周新低　跌破第五波疫情低位　中原料跌勢未止

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）創76周新低，最新報177.10點。該行研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL跌破3月時177.34點的谷底，創出全年新低，而且樓價走勢持續向下尋底，跌勢未止，相信短期將下試2021年低位，即175點水平。

其他指數走勢不一，雖然中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass逆市上升，最新報178.19點，但仍是近80周以來的次低。CCL（中小型單位）跌勢未止，最新報176.37點，創77周新低；CCL（大型單位）報180.81點，創18周新低。

【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽 2019年樓市高峰期入市 現慘蝕逾150萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

四區指數方面，港九樓價持續下跌。港島CCL Mass連跌四個星期，是2017年7月後以來首見，指數最新報181.11點，創19周新低，四個星期累跌2.35%。九龍CCL Mass連跌兩個星期，最新報169.73點，創77周新低，四個星期累跌1.96%。

新界兩區樓價逆市升，其中新界西CCL Mass按周升0.58%，報166.26點，是近19周以來次低；新界東CCL Mass終止兩連跌，最新報192.51點，按周升0.06%。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機