▲ 【移民潮？】香港人口一年淨移出11.3萬人、兩年淨走20萬 港府：正放寬入境（附9年數據）

港府周四公布香港2022年年中人口數據，香港最新人口729.16萬人，較去年年中減少12.15萬人或1.6%。除了死亡人數多於出生人數，令香港人口自然減少2.65萬人。近年香港移民潮、難以吸引人才入境討論多時，最新年度有11.32萬香港居民淨遷出香港，較去年年中再增27%，也遠勝近9年數據。

對於近兩年累計有逾20萬居民移出香港，港府重申，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，港府沒有要求居民離境時申報目的，因此沒有「港人移居外地的直接統計數字」。

不過，港府承認，新冠疫情下嚴厲關口管制和檢疫措施，令到移入香港的人數處於低位，並令部分疫情前已離港的香港居民可能選擇暫時在其他地區居留或未能返港，並且使人才難以流入，「當隔離和社交距離措施放寬後，這問題可能會得到解決」。

年度 香港居民淨遷移 單程證持有人移入 2022年中期 -113,200 +18,300 2021年中期 -89,200 +13,900 2020年中期 -20,900 +22,100 2019年中期 +23,000 +44,400 2018年中期 +8,500 +41,000 2017年中期 -17,100 +55,700 2016年中期 -18,900 +46,700 2015年中期 +1,100 +37,800 2014年中期 -9,600 +43,500

除了淨遷移數據令人擔憂香港人口結構外，香港最新一年出生人口只有3.51萬人，較5年前（2016年中至2017年中）的5.95萬人，再減少4成。港府表示，當中也可能受新冠疫情影響。

根據慣例，港府每次發表最新的人口數字為臨時數字。而經修訂的數字會在其後的6個月公布，2022年年中人口的臨時數字公布後，修訂數字將於2023年2月公布。

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編輯：麥德銘