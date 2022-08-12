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OnlyFans網紅殺男友稱自衛獲釋 毆打男友片曝光被捕（有片）

環球社會熱點 16:45 2022/08/12

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英國著名付費訂閲平台OnlyFans模特兒Courtney Clenney，被指於4月初在美國邁阿密公寓，出於自衛情況下殺死男友Christian Obumseli。但法院最近公開更多證據顯示在事發前兩個月，Clenney在公寓電梯內不斷毆打男友。Clenney周三（10日）被拘捕及控以二級謀殺罪。

黎巴嫩男持槍闖銀行挾人質要求提款 圍觀民眾反讚英雄 【下一頁】

26歲OnlyFans模特兒Clenney被控4月3日在邁阿密一間公寓，用刀刺死27歲男友Obumseli，警方當時認為她出於自衛殺人，於是把其釋放。邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）檢察官最近公布案件詳情及證據，包括事發前兩個月的公寓電梯閉路影片。

長約一分鐘的影片顯示，身穿吊帶上衣的Clenney進入電梯時大力猛擊升降機掣，男友Obumseli嘗試讓她冷靜但失敗。Clenney多次向男友作出暴力行為，包括連續推撞、掌摑，以及從男友後面跳起扯其頭髮，拳擊男友臉部等。

男友並無主動還擊，只是不斷試圖讓她平靜下來及抵擋對方施襲。Clenney走出電梯期間繼續推撞及向男友叫鬧。

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梅鐸據報遭仔女棒打鴛鴦 無奈同超模老婆離婚 【下一頁】

檢察官指，兩人自1月份搬到公寓以來已多次分分合合，不少鄰居聽到他們經常吵架到深夜。二人在4月1日重新復合並同居，但他們當晚隨即發生爭執，導致鄰居報警。

閉路電視顯示，Obumseli在4月3日下午1點多出門買食物，約4點半返回公寓。Clenney於4點57分報警指刺傷男友，聲稱男友扼住她頸項，於是拿刀自衛。但報告顯示她沒有受傷，現場亦發現Obumseli無持有任何武器。

外媒引述兩人朋友指，他們從未見過Obumseli對女友施暴，但有目擊男方被女方毆打。Obumseli的家人對警方早前釋放Clenney感到憤怒，認為她享有富裕白人女性的特權。

警方周三在夏威夷拘捕Clenney，並控以二級謀殺罪，她正等候引渡至邁阿密受審。

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責任編輯：郭麗明

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