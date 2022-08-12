▲ 【加密貨幣】火幣創始人李林據報擬出售持股 波場孫宇晨、FTX「薯條哥」Sam Bankman-Fried有興趣接手

據《彭博》引述消息人士報道，加密貨幣交易所火幣創始人李林正洽售所持有的約60%火幣股權，估值介乎20至30億美元，交易可能最早於本月底完成。這可能是自加密貨幣市場開始崩盤以來，該行業最大的一筆收購交易。

火幣科技 （01611） 現升2.3%，報4.5元，市值約13.9億元。

消息人士表示，公司與一批投資者開始交涉，包括波場（TRON）創始人孫宇晨和加密貨幣交易平台FTX、人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried，他們已與火幣就股權轉讓事宜初步接觸。而真格基金與紅杉中國等現有投資者於7月份股東大會上獲悉了李林這個決定。

火幣發言人證實，李林就股權出售事宜已接觸幾家國際機構，但不予透露具體細節。發言人在郵件中回覆指，「他希望新股東更有實力、資源更加強大，能珍惜火幣這個品牌，投入更多資金精力推動火幣不斷發展」。

FTX發言人不予置評，而孫宇晨在簡訊中表示沒有與李林就出售事宜有過磋商。

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編輯：姚卓然