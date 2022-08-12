  • 27°C
香港時間 : 2022812日 (五) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】駿隆：強積金7月整體回報負0.2%　港股基金表現墊底

Hot Talk 15:54 2022/08/12

分享：

分享：

駿隆發表強積金統計數據，指截至7月31日止，強積金7月份綜合回報跌0.2%。除股票基金外，三大主要基金類別的回報期內皆有所回升。其中，股票基金跌1.8%，混合資產基金升1.6%，固定收益基金升0.4%。單計7月份，強積金人均蝕461元。

單計7月份，按類別劃分，北美股票、歐洲股票及環球股票基金，期內回報最佳，分別錄8.5%、7.1%及5.9%升幅。7月份回報墊底的基金類別則為港股基金及香港股票（指數追蹤）基金，前者7月回報負8.2%，後者負7.5%。大中華股票基金7月回報亦為負7.4%，僅略優於香港股票（指數追蹤）基金，是上月表現最差基金。

年初起計人均蝕32,752港元

駿隆續指，美國通脹在6月有見頂跡象，市場預期未來通脹緩和，7月強積金多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。

固定收益基金方面，7月表現最佳的是環球債券，錄正回報2.2%，其次是港元債券及亞洲債券，7月齊升1.5%。

不過，縱觀所有基金類別，年初起計截至7月底全數蝕錢，只有保守基金力保不失未有見紅，惟期內回報為零。從2022年初至7月，強積金綜合回報為負12.6%，股票基金、固定收益基金及混合基金，年初至今回報分別是負15.8%、負3.3%及負13.9%。由年初起計，強積金人均蝕32,752港元。

積金局指，過去21年間，強積金有14年錄得正回報， 而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今年5月底，強積金自制度在2000年實施以來，年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗 。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

相關文章：

【MPF】積金評級：7月強積金人均損失200元　中港股票回報率輸美股16.51個百分點　MPF成立以來最大單月表現差距

【MPF】駿隆：強積金7月負回報0.5%、人均蝕1154元　年初起人均虧蝕33445元

責任編輯：余倩敏

 

 

開啟hket App，閱讀全文
退休金 強積金 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【港股夜期+ADR】夜期曾升307點　收市僅升1點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期曾升307點　收市僅升1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升42點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升42點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【內銀股】多家內銀凍結儲戶銀行賬戶　據報為配合落實「斷卡」行動
【內銀股】多家內銀凍結儲戶銀行賬戶　據報為配合落實「斷卡」行動
【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘
【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘
【港股市況】恒生指數全日升93點、成交再縮至近750億　阿里巴巴、美團升逾1%　中芯國際績後跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升93點、成交再縮至近750億　阿里巴巴、美團升逾1%　中芯國際績後跌逾3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款