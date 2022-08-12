【MPF】駿隆：強積金7月整體回報負0.2%　港股基金表現墊底

駿隆發表強積金統計數據，指截至7月31日止，強積金7月份綜合回報跌0.2%。除股票基金外，三大主要基金類別的回報期內皆有所回升。其中，股票基金跌1.8%，混合資產基金升1.6%，固定收益基金升0.4%。單計7月份，強積金人均蝕461元。

單計7月份，按類別劃分，北美股票、歐洲股票及環球股票基金，期內回報最佳，分別錄8.5%、7.1%及5.9%升幅。7月份回報墊底的基金類別則為港股基金及香港股票（指數追蹤）基金，前者7月回報負8.2%，後者負7.5%。大中華股票基金7月回報亦為負7.4%，僅略優於香港股票（指數追蹤）基金，是上月表現最差基金。

年初起計人均蝕32,752港元

駿隆續指，美國通脹在6月有見頂跡象，市場預期未來通脹緩和，7月強積金多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。

固定收益基金方面，7月表現最佳的是環球債券，錄正回報2.2%，其次是港元債券及亞洲債券，7月齊升1.5%。

不過，縱觀所有基金類別，年初起計截至7月底全數蝕錢，只有保守基金力保不失未有見紅，惟期內回報為零。從2022年初至7月，強積金綜合回報為負12.6%，股票基金、固定收益基金及混合基金，年初至今回報分別是負15.8%、負3.3%及負13.9%。由年初起計，強積金人均蝕32,752港元。

積金局指，過去21年間，強積金有14年錄得正回報， 而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今年5月底，強積金自制度在2000年實施以來，年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗 。

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責任編輯：余倩敏