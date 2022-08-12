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【GOOG母企】Google涉誤導客戶　遭澳洲法院罰款3億元

股市 16:21 2022/08/12

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【GOOG母企】旗下Google涉誤導客戶　Alphabet同意罰4270萬美元

澳洲法院早前裁定Alphabet（美：GOOGL）旗下Google涉嫌於位置歷史設定上誤導用戶及兩項關於誤導公眾行為及服務違反消費者法律，判以罰款6000萬澳元（約3.3億港元），Google今同意支付罰款。

Alphabet盤後報119美元，升0.13%。

澳洲競爭和消費者委員會表示，該判決向數字平台發出明確信息，需讓消費者了解其數據狀況，澳洲聯邦法院於2021年4月已裁定谷歌違反消費者法。

此案圍繞着這樣一個問題，當用戶的位置記錄被設置為「關閉」，但用戶的網絡和應用活動被「打開」，並且使用了Google的一個應用程式時，Google是否仍然會收集和訪問位置數據，這一點是否已經足夠清楚。另外，公司還被發現違反了其他兩項消費者法律，涉及可能誤導公眾的行為和對服務的性能特徵進行誤導性陳述。

更多美股新聞，可閱覽【美股焦點】

 

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

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美股 Android 澳洲 Google Alphabet

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