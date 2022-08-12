【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港

▲ 香港電子業商會行政總裁衛紹邦認為，如黃碼人士亦可赴展，將對商界有很大幫助。（資料圖片）

政府早前宣布海外抵港者只需3天酒店檢疫以及4天家居醫學監測，並加入「紅黃碼」新措施。持黃碼人士不能進入指定處所，除工作人員外，不能參加展覽活動。

【加價潮】Switch暫不加價 料半導體供應漸改善

發現黃碼人士不能入展場 業界要再通知客戶

展覽業認為此舉幫助不大，難吸引海外人士參加本港展覽。香港電子業商會行政總裁衛紹邦透露，有些會員原本已通知海外企業可來港參展，惟現在需與他們再交代最新情況。

衛紹邦日前接受本報訪問時表示，10月電子業界將有不同展覽，故政府公布「3+4」措施後，會員亦陸續告知海外客戶調整行程。後來業界發現手持黃碼不能參與展覽，現又需要再通知海外客戶。

他透露，接觸的客戶亦反映，如手持黃碼已可參加展覽，將會安排行程10月來港。故現時客戶希望業界可密切與政府溝通，盼有進一步放寬，料有很大幫助。

他又指，如政府最終接納意見，黃碼人士可赴展，希望可以完整配套支援，特別是往來的交通是否足夠。「除了航班外，客戶最擔心要在機場等數個小時，才有車前往酒店。」

【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊 惟機票價格企硬

【入境檢疫3+4】商會歡迎放寬抵港人士檢疫安排 廠商會冀增設「健康驛站」商務配額

記者：葉泳珊

《ET贏商有計】每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：