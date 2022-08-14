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湯文亮：賣樓的最佳理由

名人薈萃 10:00 2022/08/14

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有很多人賣樓所用理由，最後都變成買家鋤價藉口，例如移民，買家就會說，既然是移民，即是不再留戀香港，應該減價出售。如果說香港經濟環境轉壞，樓價即將下跌，買家就會說，既然樓價即將下跌，業主更加要減價，務求盡快將物業出售，減少損失。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

劈價賣樓令人誤會

有一些業主口是心非，一方面說不看好樓市，另一方面又會將打算出售物業大幅加價，隨時高過市價兩三成，令買家很迷惑，既然不看好樓市賣樓，為何開價會如此「離地」？雖然最後成交價是貼近市價，但給予市場一個極差的訊號，令人誤會有不少業主劈價賣樓，其實，劈來劈去都是市價賣樓。

現在，市場上最熱門賣樓理由就是加息，其實，用加息作為賣樓的理由是極之愚蠢。如果不是物業借錢太多，根本不會擔心加息。如果擔心加息而賣樓即是非賣不可，買家不壓價實在是太蠢。講來講去大多數賣樓的業主都是財政上有困難，如果不賣，物業隨時會變成銀主盤，不過，無人會同其他人講因為財困而賣樓，始終都是「人要臉，樹要皮」。

換樓是賣樓好理由

有老友打算賣樓，但他的確不是因為財困，只不過是想優化自己的財政狀況，問筆者用甚麼理由令到買家舒服，筆者稱在筆者換樓的過程中，每一次都要賣走舊單位才可以買入新單位，由於是自住單位，經常都會有買家問筆者為何要賣樓，筆者老實跟他們說是因為想換樓，舊單位很旺，幫到筆者換樓，買家聽到之後都非常受落，不好意思減價，所以，筆者認為最佳賣樓理由就是換樓，因為賣樓的業主都看好樓市，如果不是有（額外印花稅，SSD）的話，都不會賣樓，既然買賣雙方對樓市的看法一致，成交的機會就高很多。

節錄自第772期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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撰文 : 湯文亮

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