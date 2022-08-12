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【ET講股通】梁耀康：升勢待確認（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:40 2022/08/12

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恒指開市報20158點，高開75點，早段跌近2萬關有支持，及後逐步回升，尾市回軟暫報20134點，升52點，成交僅635億元。恒生科技指數升0.28，暫報4338點。中移動 （00941） 績後升逾1%，創一個月高，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均有逾1%漲幅、李寧 （02331） 揚5%，滙豐 （00005） 及騰訊 （00700） 偏軟限制恒指升幅。大市升勢有待確認，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。
 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3326391

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走  芯片股捲土重來？**

責任編輯：霍耀堂

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恒指全日升93點，收報20175點，大市總成交750億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，A股突破後還待好消息出現，外圍乍現回調壓力，港股動力不足，欠缺炒作主題，多隻業績股卻有一定留意價值。

中移動 （00941） 業績雙位數增，表現不俗，數字業務增長理想，雲業務標青。中資電訊股增長改善，派息溫和增長，在現市況下是不錯的投資選擇。港鐵 （00066） 業績尚算平穩，車務業務受累疫情，惟隨着香港最差情況已過，業務有望逐步復甦。物業發展則表現理想。技術走勢上，若突破橫行區，初步可看44元水平。李寧 （02331） 業績交到功課，但要留意毛利率下跌。管理層維持全年收入增長目標17%至23%，淨利率潤冀達15%以上。目標先看74、75元，失守69元止蝕。

美滙回落，商品重拾動力，商品股或可短炒一轉。中國宏橋 （01378） 目標9元，7.7元止蝕。中海油 （00883） 突破降軌，看10.5、11元，9.5元止蝕。其他業績股，滙豐 （00005） 初步看55元。思捷 （00330） 升12%至1.5元，上望1.68、1.7元，失守1.2元離場。

展望恒指後市，若能突破20283點，則可看21000關。短線緊盯美股會否調整。

香港經濟日報集團免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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