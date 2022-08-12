▲ 【香港經濟】港府調低香港全年GDP增長預測至「-0.5%至0.5%」 年內第二度下調

政府統計處早前公布，香港2022年第二季本地生產總值（GDP）預估數值，單季經濟按年收縮1.4%，連續兩季收縮。港府今日收市後將公布第二季GDP修訂數值，將上季GDP按年收縮幅度修訂至1.3%，經季節性調整後按季增1%。港府同時表示，因應考慮到上半年經濟表現遜於預期，以及環球經濟前景急劇惡化，今年香港GDP增長預測由5月時覆檢的1%至2%，向下修訂至-0.5%至0.5%。

雖然環球通脹劇烈，港府維持今年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%。港府解釋，隨着本地疫情大致緩和及社交距離措施放寬，外出用膳及外賣價格的升幅加快。能源相關項目價格急升，基本食品及衣履價格續見明顯升幅。然而，其他主要組成項目所承受的價格壓力仍然大致受控。私人房屋租金繼續下跌，儘管跌幅因新訂住宅租金早前上升的影響逐步浮現而收窄。

港府今年5月因應第五波疫情衝擊，將香港今年經濟增長預測降到1%至2%，低於年初預測的增長2%至3.5%。

綜合市場最新預測，外界預計下半年香港經濟可望恢復，但全年增長最好僅力保不失。多間券商及評級機構惠譽，早前亦已率先下調本港全年經濟增長預測。

不過，近期，香港部分先行經濟指標如PMI已錄得改善，失業率也在下行趨勢，而從海外、台灣入境限制縮至「3+4」安排，都有利經濟活動恢復。

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編輯：麥德銘