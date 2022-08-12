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【香港經濟】港府收市後公布修訂香港GDP增長預測　料年內第二度下調

宏觀解讀 15:20 2022/08/12

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【香港經濟】港府收市後公布修訂香港GDP增長預測　料年內第二度下調

政府統計處早前公布，香港2022年第二季本地生產總值（GDP）預估數值，單季經濟按年收縮1.4%。港府今日收市後將公布第二季GDP修訂數值和最新全年GDP預測。因應首兩季均錄按年跌幅，財政司司長陳茂波早前已預告，連同外圍經濟不明朗，難免須下調GDP預測。

港府今年5月因應第五波疫情衝擊，已將香港今年經濟增長預測降到1%至2%，低於年初預測的增長2%至3.5%

綜合市場最新預測，外界預計下半年香港經濟可望恢復，但全年增長最好僅力保不失。

近期，香港部分先行經濟指標如PMI已錄得改善，失業率也在下行趨勢，而從海外、台灣入境限制縮至「3+4」安排，都有利經濟活動恢復。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

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