  • 26°C
香港時間 : 2022812日 (五) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國實際工資料跌近8% 錄百年來最大跌幅

環球經濟金融 15:35 2022/08/12

分享：

分享：

通脹大幅增加民眾的生活成本，英國各行各業都紛紛要求加薪。英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）預計英國實際工資會跌近8%，料錄得百年以來最大跌幅。

英國按周增20萬則招聘廣告 演員舞蹈員人手短缺 【下一頁】

TUC引述英倫銀行預計今年第4季通脹會升至13%的高位，而屆時薪金升幅料僅達5.25%。因此實際工資料將會下跌7.75%，TUC指出上述是自1920年代以來最嚴重的跌幅。

不少企業面對能源價格飆升的壓力，料會加價將成本轉嫁消費者，而員工加薪幅度料僅會佔通脹率約兩成。

TUC指出加薪幅度較新冠疫情前4%的水平高出約1個百分點，而通脹率達雙位數，導致人們實際工資創百年來最大跌幅。

實際工資過往百年來的跌幅，僅於1922年第4季超越現時情況達到13.3%，而當時因第一次世界大戰後薪金和通脹率急劇逆轉。

官方數據顯示，過去兩個月的平均總薪酬增長率已降至 6.2%。專家指由於投資銀行通常會在2月至4月向員工發放一筆數字可觀的花紅，認為當時的薪金增幅誇大。

報告指在今年3月，獎金達到了有記錄以來的最高現金水平，並將總薪金與無獎金薪金之間的差距推高至2.8個百分點，創下有史以來最大差距。

英國第二季GDP按季收縮0.1% 【下一頁】

TUC秘書長Frances O'Grady指出，數據反映薪金水平追不上物價，批評執政保守黨沒有意識到英國急需應對上述危機，呼籲政府盡快與工會及商界開會商討解決方案。

另外，英國醫學會（BMA）近期對初級醫生進行一項調查，83%受訪者表明完全無法接受今年加薪2%的方案。72%的人表示，如果政府不滿足加薪要求，他們將採取罷工行動。

BMA指初級醫生士氣低落、精疲力竭也感到被輕視，呼籲最高加薪26%，才能將薪金水平恢復至2008年實際工資仍未急劇下降時的水平，將投票決定是否支持初級醫生採取罷工行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國按周增20萬則招聘廣告 演員舞蹈員人手短缺
今日
英國按周增20萬則招聘廣告 演員舞蹈員人手短缺
英國第二季GDP按季收縮0.1% 勝市場預期
今日
英國第二季GDP按季收縮0.1% 勝市場預期
黎巴嫩男持槍闖銀行挾人質要求提款 圍觀民眾反讚英雄
今日
黎巴嫩男持槍闖銀行挾人質要求提款 圍觀民眾反讚英雄
拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」
2022/08/10
拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」
黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食
2022/08/09
黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食

你可能感興趣

英國按周增20萬則招聘廣告 演員舞蹈員人手短缺
今日 15:14
英國按周增20萬則招聘廣告 演員舞蹈員人手短缺
英國第二季GDP按季收縮0.1% 勝市場預期
今日 14:22
英國第二季GDP按季收縮0.1% 勝市場預期
黎巴嫩男持槍闖銀行挾人質要求提款 圍觀民眾反讚英雄
今日 14:15
黎巴嫩男持槍闖銀行挾人質要求提款 圍觀民眾反讚英雄
經濟 經濟數據表現 英國 GDP 罷工 通脹

下一篇文章

英國按周增20萬則招聘廣告 演員舞蹈員人手短缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英私家車亂泊阻丟垃圾 憤怒屋主全車貼「自私」反擊
英私家車亂泊阻丟垃圾 憤怒屋主全車貼「自私」反擊
英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一
【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間15:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭
拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款