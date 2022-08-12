英國實際工資料跌近8% 錄百年來最大跌幅

通脹大幅增加民眾的生活成本，英國各行各業都紛紛要求加薪。英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）預計英國實際工資會跌近8%，料錄得百年以來最大跌幅。

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TUC引述英倫銀行預計今年第4季通脹會升至13%的高位，而屆時薪金升幅料僅達5.25%。因此實際工資料將會下跌7.75%，TUC指出上述是自1920年代以來最嚴重的跌幅。

不少企業面對能源價格飆升的壓力，料會加價將成本轉嫁消費者，而員工加薪幅度料僅會佔通脹率約兩成。

TUC指出加薪幅度較新冠疫情前4%的水平高出約1個百分點，而通脹率達雙位數，導致人們實際工資創百年來最大跌幅。

實際工資過往百年來的跌幅，僅於1922年第4季超越現時情況達到13.3%，而當時因第一次世界大戰後薪金和通脹率急劇逆轉。

官方數據顯示，過去兩個月的平均總薪酬增長率已降至 6.2%。專家指由於投資銀行通常會在2月至4月向員工發放一筆數字可觀的花紅，認為當時的薪金增幅誇大。

報告指在今年3月，獎金達到了有記錄以來的最高現金水平，並將總薪金與無獎金薪金之間的差距推高至2.8個百分點，創下有史以來最大差距。

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TUC秘書長Frances O'Grady指出，數據反映薪金水平追不上物價，批評執政保守黨沒有意識到英國急需應對上述危機，呼籲政府盡快與工會及商界開會商討解決方案。

另外，英國醫學會（BMA）近期對初級醫生進行一項調查，83%受訪者表明完全無法接受今年加薪2%的方案。72%的人表示，如果政府不滿足加薪要求，他們將採取罷工行動。

BMA指初級醫生士氣低落、精疲力竭也感到被輕視，呼籲最高加薪26%，才能將薪金水平恢復至2008年實際工資仍未急劇下降時的水平，將投票決定是否支持初級醫生採取罷工行動。

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責任編輯：鄭錦玲