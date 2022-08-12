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英國按周增20萬則招聘廣告 演員舞蹈員人手短缺

環球社會熱點 15:14 2022/08/12

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英國受脫歐等因素影響，多行人手短缺。英國招聘及就業聯會表示，過去一個月內招聘廣告數字按周增逾20萬則，7月最後一周錄得185萬則招聘廣告。聯會指演員及舞蹈員短缺情況嚴重。受乾旱天氣影響，污水處理廠等空缺職位亦有增加。

英國第二季GDP按季收縮0.1% 【下一頁】

英國招聘及就業聯會（Recruitment and Employment Confederation，簡稱REC）表示，正在招聘的職位數目創歷史新高，7月最後一周共錄得185萬則招聘廣告，過去一個月內按周增逾20萬則招聘廣告。英國十大招聘熱點當中，有3個位於倫敦。

聯會招聘人員表示，演員、舞蹈員及駕駛教練等行業職位空缺大幅增加。受長期乾旱天氣影響，污水處理廠操作員等與水務及廢物處理相關職位空缺亦有上升。但報告同時指，緩刑官、衛生及社會護理行業職位空缺最近數周有所下降。

英國今冬或4日無電用 明年能源費恐逾4萬 【下一頁】

聯會副首席行政總裁休史密斯（Kate Shoesmith）表示，雖然經濟仍存在廣泛不確定性，但最新數據顯示就業市場依然強勁。現時每周發布的招聘廣告數目穩定，對於求職者而言是好時機。她指現時僱主需就薪金、福利、工作環境及發展機會等方面，為新舊員工多作考慮。

但休史密斯同時警告，隨著成本持續上升，僱主或會重新排列優先次序。她承認僱主目前對整體經濟信心已經開始下降，認為政府應支援民眾及企業渡過當前危機，同時和行業合作創造可持續的勞動力市場。她認為，英國需要一項涵蓋移民、技術培訓等方面的長期勞動力戰略。

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責任編輯：李俊儀

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