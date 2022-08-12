▲ 【分析｜李寧】高盛：李寧中期業績勝預期 予「確信買入」評級、潛在升幅達三成

李寧 （02331） 績後彈高4%，李寧上半年淨溢利按年升11.6%至21.89億元人民幣，收入按年升21.7%至124.09億元人民幣，高盛表示，公司中期業績好過預期，為「確信買入」評級。

商盛指，上半年純利和收入分別較該行估計高11%及8%，但受到投資及產品組合拖累，毛利率只有50%，比該行預期50.8%低。而公司收入增長表現強勁，綫上收入增19%，批發銷售亦錄28.5%增長，達至總收入的47.5%。

高盛指，即使宏觀經濟遇逆風，零售去貨率錄得高單位數字的跌幅，較早前6月時預期低雙位數字的跌幅為好，但庫存則見壓力。該行相信，管理層會透過不同渠道如店舖及綫上商品、推廣活動去提升效率。

整體來看，高盛認為李寧業績及財務健康維持穩健，現金流管理妥當，為「確信買入」評級，未來12個月目標價為91元，潛在升幅達三成，即約2026年的30倍預測市盈率。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【體育用品股】李寧委任趙東升為公司副總裁及首席財務官 即日起生效

【大行分析】大摩：安踏及李寧市佔率料續升 看好滔搏下半年銷售增長20%

【業績│製鞋股】裕元大彈8% 中期純利升2.8%至1.75億美元 中期息0.4港元

編輯：姚卓然