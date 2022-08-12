  • 26°C
香港時間 : 2022812日 (五) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析｜李寧】高盛：李寧中期業績勝預期　予「確信買入」評級、潛在升幅達三成

股市 14:46 2022/08/12

分享：

分享：

【分析｜李寧】高盛：李寧中期業績勝預期　予「確信買入」評級、潛在升幅達三成

李寧 （02331） 績後彈高4%，李寧上半年淨溢利按年升11.6%至21.89億元人民幣，收入按年升21.7%至124.09億元人民幣，高盛表示，公司中期業績好過預期，為「確信買入」評級。

李寧中期按年多賺11.6% 不派中期息，可看【下一頁

商盛指，上半年純利和收入分別較該行估計高11%及8%，但受到投資及產品組合拖累，毛利率只有50%，比該行預期50.8%低。而公司收入增長表現強勁，綫上收入增19%，批發銷售亦錄28.5%增長，達至總收入的47.5%。

高盛指，即使宏觀經濟遇逆風，零售去貨率錄得高單位數字的跌幅，較早前6月時預期低雙位數字的跌幅為好，但庫存則見壓力。該行相信，管理層會透過不同渠道如店舖及綫上商品、推廣活動去提升效率。

整體來看，高盛認為李寧業績及財務健康維持穩健，現金流管理妥當，為「確信買入」評級，未來12個月目標價為91元，潛在升幅達三成，即約2026年的30倍預測市盈率。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【體育用品股】李寧委任趙東升為公司副總裁及首席財務官　即日起生效

【大行分析】大摩：安踏及李寧市佔率料續升　看好滔搏下半年銷售增長20%

【業績│製鞋股】裕元大彈8%　中期純利升2.8%至1.75億美元　中期息0.4港元

編輯：姚卓然

港股 李寧（02331） 李寧

上一篇文章

【美股焦點】強生宣布2023年全球停售滑石粉爽身粉產品

下一篇文章

【港元拆息】1個月HIBOR八連升、達1.68厘　港滙曾升穿7.83　光行顏劍文：料與放寬酒店檢疫有關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘
【業績｜高息電訊股】中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成　半年多賺19%　中期息增派35%至2.2港元、周息率逾8厘
【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【芯片大戰】中國芯片界反貪風暴、華芯三人墮馬　外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效（第二版）
【芯片大戰】中國芯片界反貪風暴、華芯三人墮馬　外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效（第二版）
【港股市況】滙豐、騰訊逆市軟拖累大市反彈勢頭　恒生指數午後曾升逾100點（不斷更新）
【港股市況】滙豐、騰訊逆市軟拖累大市反彈勢頭　恒生指數午後曾升逾100點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期曾升307點　收市僅升1點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期曾升307點　收市僅升1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升42點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升42點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款