【加價潮】Switch暫不加價　料半導體供應漸改善

▲ 任天堂遊戲機Switch暫時不計劃加價。（法新社圖片）

通脹升溫，全球陷入加價潮，使各行業亦面臨成本急增的挑戰。任天堂亦不例外，加上半導體供應仍然短缺，惟該企表示，旗下遊戲機Switch暫時不計劃加價。

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任天堂社長古川俊太郎接受日本經濟新聞訪問時表示，估計半導體採購將會由夏季後期開始改善。該企截至2023年3月的銷售計劃為2100萬部Switch，但他坦言，有眉目的只是今年內的產量，往後情況暫時並不明朗。古川俊太郎又指，半導體採購困難的問題在於求過於供，與電子遊戲所需的零件價格，低於汽車產業無關。

他透露，與其他機型相比，OLED機型盈利不佳的情況暫時會持續。有人認為海外銷售額佔比高，日圓貶值會為任天堂帶來很大好處，但海外的廣告宣傳費和人工增加。任天堂希望藉增加外幣結算，以應對此狀況。現時日圓貶值下，Switch在日本國內的盈利情況將變得艱難。

縱使成本不斷上漲，但Switch現時沒有加價計劃，原因有兩個。他解釋，任天堂希望避免因為價格太貴，降低顧客購物意欲。市場競爭大，該企十分注意其提供的娛樂方式，價格與價值匹配。除此之外，任天堂Switch的產品還有軟體。Switch的累計銷量已超過1億部，企業以保持整體業務增長勢頭為目標。

古川俊太郎稱，推出受歡迎的軟體，也會刺激到硬體的銷情也會強。任天堂已經準備好了多款可挑戰銷售計劃的新軟體，包括9月上市的《漆彈大作戰3》（Splatoon 3），以及11月推出的Pokemon新遊戲。任天堂將會繼續銷售3種機型，包括現有機型、價格、尺寸、功能都較低的便攜機型「Switch Light」，以及採用OLED螢幕的機型。

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責任編輯：葉泳珊