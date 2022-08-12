英國第二季GDP按季收縮0.1% 勝市場預期

英國面臨通脹及生活成本危機之際，政府周四（11日）公布第二季國内生産總值（GDP）數據，顯示第二季GDP按季收縮0.1%，表現勝市場預期。

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根據周四公布的官方數據，英國第二季GDP按季收縮0.1%，雖然收縮幅度低於分析師預期的0.3%，但仍遜於今年首季0.8%的增長幅度。

至於6月的GDP按月下跌0.6%，跌幅低於市場普遍預期的1.3%，但遜於5月時預測的增長0.4%。

英國國家統計局（ONS） 表示，收縮主要是受服務產出下降所影響，其中最受衛生和社會工作活動拖累。而 第二季的家庭消費下降0.2%，但由於淨貿易的積極貢獻得以抵消。

英倫銀行上周警告，英國第4季將進入全球金融危機以來最長的經濟衰退期，而通脹率預計於10月升至超過13%的高位。

匯豐資產管理宏觀和投資策略師馬德希（Hussain Mehdi）表示，由於通脹上升及加息等因素影響，實際收入緊縮為經濟帶來嚴重挑戰，英國經濟增長停滯不前。

他指出在上述背景因素影響下，再加上能源價格踏入冬季的上行風險，很難避免衰退。不過匯豐指英國有商品等方面的敞口，估計英國大盤股今年會繼續跑贏大市。

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責任編輯：鄭錦玲