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【網絡安全】微軟漏洞懸賞計畫　過去1年已派1億獎金

科技 14:19 2022/08/12

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截至今年6月30日，微軟過去1年時間共提供了1,370萬美元（約1.07億港元）的賞金。

微軟（Microsoft）一直設有漏洞懸賞計畫，來邀請安全人員匯報漏洞，從而提高其產品的安全性。近日微軟就公開相關數據，指出截至今年6月30日，過去1年時間共提供了1,370萬美元（約1.07億港元）的賞金。

【Emoji創作】微軟開放逾1,500款3D Emoji原始碼　予創作者重新設計

【微軟更新】微軟慶祝OneDrive 15周年　推新功能兼新設計

微軟在官方網誌中提到，過去1年微軟向46個國家的335名安全研究人員，提供了1,370萬美元賞金，其中最大一筆獎勵，是Hyper-V Bounty Program（Hyper-V 賞金計劃）的20萬美元（約156萬港元），而所有計畫的平均獎金則超過1.2萬美元（約9.3萬港元）。

事實上，微軟的漏洞懸賞計畫已推行多年，覆蓋的產品範圍也愈來愈多，例如早前就增加了Exchange、SharePoint 和Skype for Business等，符合條件的提交者，可獲得500美元至3萬美元的賞金獎勵。

【DIY砌機】微軟開放Windows 11授權　售約1,091元起

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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