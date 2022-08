黎巴嫩男持槍闖銀行挾人質要求提款 圍觀民眾反讚英雄

黎巴嫩陷入經濟危機,當地銀行嚴格限制外幣提款。首都貝魯特周四(11日)有一名男子持槍闖入銀行挾持人質,要求立即提款以支付父親醫療費用。男子經過6個多小時談判後主動投降,事件中無人受傷。圍觀民眾不但沒有聲討該男子,更形容他是英雄。

貝魯特(Beirut)一名42歲男子Bassam al-Sheikh Hussein,周四持槍及汽油闖入黎巴嫩聯邦銀行(Federal Bank)分行,要求提取約20萬美元(156萬港元)積蓄,但被銀行職員拒絕。

男子其後挾持最少6名人質,開3槍示警。他聲稱要立即提款支付父親醫藥費,否則淋汽油自焚。

當地傳媒報道,經過6個多小時談判,男子最終接受銀行提出讓他提取3萬美元(23.4萬港元)積蓄的建議。男子其後釋放人質及投降,事件中無人受傷。

對峙期間有大量民眾在銀行外圍觀,他們不但沒有聲討男子所為,更稱讚他是英雄,高呼「打倒銀行統治!」(Down with the rule of the banks!)

Hussein兄弟Atef al-Sheikh Hussein亦在現場,他形容Hussein是正直的人,只是希望取錢支援家庭。Hussein妻子Mariam Chehadi在其被捕後表示,她丈夫只是「做了必須做的事」。

黎巴嫩正處於嚴重經濟危機,當地生活成本持續上升,但小麥及藥品卻短缺。自危機爆發以來,當地貨幣貶值逾9成,聯合國表示,有5分4黎巴嫩民眾正生活於貧困之中。

