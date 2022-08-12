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黎巴嫩男持槍闖銀行挾人質要求提款 圍觀民眾反讚英雄

環球社會熱點 14:15 2022/08/12

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黎巴嫩陷入經濟危機，當地銀行嚴格限制外幣提款。首都貝魯特周四（11日）有一名男子持槍闖入銀行挾持人質，要求立即提款以支付父親醫療費用。男子經過6個多小時談判後主動投降，事件中無人受傷。圍觀民眾不但沒有聲討該男子，更形容他是英雄。

美漢持槍企圖闖FBI大樓遭擊斃 去年國會暴亂曾在場 【下一頁】

貝魯特（Beirut）一名42歲男子Bassam al-Sheikh Hussein，周四持槍及汽油闖入黎巴嫩聯邦銀行（Federal Bank）分行，要求提取約20萬美元（156萬港元）積蓄，但被銀行職員拒絕。

男子其後挾持最少6名人質，開3槍示警。他聲稱要立即提款支付父親醫藥費，否則淋汽油自焚。

當地傳媒報道，經過6個多小時談判，男子最終接受銀行提出讓他提取3萬美元（23.4萬港元）積蓄的建議。男子其後釋放人質及投降，事件中無人受傷。

對峙期間有大量民眾在銀行外圍觀，他們不但沒有聲討男子所為，更稱讚他是英雄，高呼「打倒銀行統治！」（Down with the rule of the banks！）

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黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食 【下一頁】

Hussein兄弟Atef al-Sheikh Hussein亦在現場，他形容Hussein是正直的人，只是希望取錢支援家庭。Hussein妻子Mariam Chehadi在其被捕後表示，她丈夫只是「做了必須做的事」。

黎巴嫩正處於嚴重經濟危機，當地生活成本持續上升，但小麥及藥品卻短缺。自危機爆發以來，當地貨幣貶值逾9成，聯合國表示，有5分4黎巴嫩民眾正生活於貧困之中。

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責任編輯：郭麗明

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