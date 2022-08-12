【小米 1810】雷軍：小米造車進展順利 冀2024年進入行業第一陣營 首款人型仿生機械人正式登場

小米集團（01810）昨晚（11日）舉行小米秋季發布會，集團創始人、董事長兼CEO雷軍在會上首次披露小米自動駕駛技術的最新進展，以及首次展示小米人形機械人。小米股價一度升近4%，高見12.52元，最新報12.18元，升1%，成交額7.9億元。

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雷軍指出，目前造車方面進展都比較順利，而小米在自動駕駛領域首期投入33億元人民幣研發費用，已組建超過500人規模的研發團隊，預期到今年底，團隊整體規模預計將突破600人。他表示，小米自動駕駛技術亦已進入測試階段，第一期規劃140輛測試車，將陸續在全國進行測試，目標是2024年進入行業第一陣營。

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與此同時，雷軍於會上首次展示小米人形機械人「CyberOne」，能夠感知45種人類語義情緒及分辨85種環境語義。「CyberOne」身高 1.77 米，重 52kg，臉部採用曲面OLED面板，配備Mi Sense視覺空間系統。

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另外，雷軍指，2021年小米投入了132億元人民幣研發費用，預計2022年研發投入170億元人民幣，未來5年（2022至2026年）研發費用將超過1,000億元人民幣。

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記者：郭秀慧