【新冠疫情】美CDC取消密切接觸者隔離 免社交距離要求

隨著新冠肺炎重症及死亡人數下降，不少地方都逐步放寬防疫措施。美國疾控中心（CDC）宣布取消與新冠患者密切接觸者的隔離要求及社交距離指引，但仍建議人們和確診者接觸後的10日內佩戴高防護口罩，並接受檢測。CDC表示，新防疫指引有助民眾重返正常生活。

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美國CDC周四（11日）表示，民眾在接種新冠疫苗或染疫後都獲得很高免疫力，指新冠病毒構成的公共健康威脅已經低很多。民眾不再需要在公共場所與他人保持最少6英尺（約 2 米）的社交距離。

CDC宣布曾和確診者接觸的人不論有否接種疫苗，只要未感不適都無需隔離。CDC仍然建議密切接觸者在10日內佩戴高防護的口罩，並在第5日接受檢測。

檢測陽性的民眾不論是否曾接種疫苗，都需隔離最少5日。若其後連續24小時無出現病徵就可於第6日結束隔離。但即使提早結束隔離，他們在檢測陽性的10日內都需佩戴高防護的口罩。如果他們兩次快測結果都呈陰性，就可提早除下口罩。

若確診者免疫系統較弱、患上重症需要入院或出現及呼吸急促，則需隔離10日，並在結束隔離前諮詢醫生意見。若結束隔離後病徵仍惡化，應盡快恢復隔離並再次遵守CDC的防疫指引。

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CDC不再建議曾接觸確診者的學校及托兒所學生隔離，亦不再建議檢測無症狀確診者，但監獄及療養院等高風險場所仍會繼續。

美國教師聯盟主席Randi Weingarten對CDC修改指引表示歡迎，指學校需盡快恢復正常生活。CDC流行病學家Greta Massetti發表聲明表示，當局承認大流行尚未結束，但新指引將協助美國開始恢復正常生活。

CDC數據顯示，美國目前平均錄得逾10.7萬宗新增確診，但由於大部分民眾現時自行在家檢測，官方數據或遠低於真實數字。CDC數據亦指，美國平均有約6,000名新冠患者入院，每日有近400名患者離世。

雖然當地67%民眾都已完成疫苗接種，但其中僅得48%人接種加強劑，而5至11歲兒童完成接種比例只得3成。

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責任編輯：李俊儀