▲ 【分析｜澳博 880】大摩削澳博目標價至2.5元 供股、向澳娛索貸款後可支撐多13個月

澳博 （00880） 上周發公告指有意進行供股，以籌集最多約30.312億元，該款項主要用於增加澳娛綜合的股本。澳博亦已與股東澳娛訂立貸款協議，澳娛已同意向澳博提供20億元無抵押定期貸款。摩根士丹利昨發表報告，將澳博目標價由原先的3元，下調至2.5元，評級繼續維持減持。

大摩預計，澳博所籌集的合共50億元，將被保留在牌照方面，用於新的特許權招標，這令到澳博擁有24億元現金和36億元未提取的流動資金，可支持其今年第二季度每日以1500萬元的速度燒錢13個月。

然而，30億元的供股將令澳博目前流通股數量增加25%，大摩因此將澳博目標價下調至2.5元，該行對澳博的估值方法、預測2023和2024的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）保持不變。

由於供股會增加股份數量，納入該行對澳博目標價的計算，該行又考慮今年第二季度澳博業績較好、關閉賭場期間減省的員工成本，以及供股後的股份攤薄效應，該行對澳博今年、明年全年每股虧損預測分別減少6%、減少15%，亦因股份攤薄效應，將2024年對澳博的每股盈餘預測下調26%。

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編輯：胡學能