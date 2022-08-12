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【三星掌門】李在鎔正式獲特赦　南韓司法部：需要克服國家經濟危機

股市 13:03 2022/08/12

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【三星掌門】李在鎔正式獲特赦　南韓司法部：需要克服國家經濟危機

三星電子（Samsung Electronic，韓：005930）副主席兼實質控制人李在鎔正式獲南韓總統尹錫悅特赦，南韓司法部指出，因應急切需要克服國家經濟危機，需要特赦能帶領國家經濟引擎、科技發展和就業的經濟領袖。李在鎔因應捲入賄賂前總統朴槿惠案件而入獄，但累計坐牢18個月後，去年8月獲假釋出獄。

當地法務部去年2月宣布李在鎔服刑結束起5年內，不得在三星工作，他獲假釋後相關限制維持。隨最新特赦，李在鎔恢復經營權利。

外界視李在鎔獲特赦僅屬象徵式，但有利他更自由地活動，並更主導三星未來發展。事實上，在南韓特赦他前，李在鎔今年5月已陪同尹錫悅會見到訪美國總統拜登，參觀三星芯片製造設備，6月也曾到訪歐洲會見半導體光刻機ASML行政總裁Peter Wennink。

李在鎔以外，同樣捲入朴槿惠案的樂天集團主席辛東彬也同樣獲得特赦。

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編輯：麥德銘

經濟 朴槿惠 尹錫悅 晶片 拜登 樂天 Samsung

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