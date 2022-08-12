南韓特赦名單為救經濟 三星李在鎔等企業家在列

南韓政府周五（12日）公布「光復節」特赦名單，是次共有1,691人獲得特赦，包括三星電子副會長李在鎔及樂天集團會長辛東彬等企業家。南韓總統尹錫悅指今次特赦為穩定人民生計，並協助國家擺脫經濟危機。

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是次為尹錫悅首次動用總統權力作特赦，李在鎔一如外界預期上榜。李在鎔因捲入前總統朴槿惠的賄賂案而被判兩年半有期徒刑，去年8月獲得假釋。李在鎔的刑期早於上月29日結束，是次為象徵式特赦，李在鎔才能恢復所有權利，包括可接替公司業務。

辛東彬、東國製鋼會長張世宙、STX集團前會長姜德壽等人都獲特赦。財閥高層重返管理層有助振興國内經濟，通常會獲總統特赦。

至於81歲的前總統李明博因貪污受賄等多項罪名，2020年遭判囚17年，直至今年6月因健康問題獲判緩刑3個月。

但由於尹錫悅的支持度低迷，社會也對特赦政界人士的觀感不佳，李明博今次未如外界預期獲得特赦。

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尹錫悅表示他是收集了各方意見後，才慎重決定特赦範圍和受益人。他希望疫情下陷入困境的民眾會因特赦而穩定生計，而特赦也能為大眾、小企業及弱勢社群提供機會和希望。

尹錫悅更宣布政府將調整支出，創造必要資金以更有效支援弱勢群體。

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責任編輯：鄭錦玲