【周末好去處】秀茂坪商場戶外嘉年華 全港首個4米闊巨型Rummikub牌架 4大攤位遊戲贏精美禮品

秀茂坪商場將於今個暑假，推出號稱是全港首個Rummikub（魔力橋）主題的戶外大型活動「Rummikub 盛夏嘉年華」，活動以全球大熱的桌上遊戲為主題，破天荒打造4米闊巨型Rummikub牌架，同場更設有多個親子有獎攤位及試玩區，讓一家大小及三五知己齊齊比拼腦筋，挑戰身手及眼界贏取精美禮品，成為今個夏日最益智又好玩的親子好去處。

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此外，秀茂坪商場及鯉魚門廣場於8月下旬將舉行「秀茂坪商場 x 鯉魚門廣場Rummikub 香港爭霸戰」，召集不同年齡組別人士參加，於擂台上與全港高手一同比拼數字邏輯思考及戰術思維，競逐皇者之位。

一連4個星期六日，秀茂坪商場戶外空間會舉行「Rummikub盛夏嘉年華」， 4米闊的巨型Rummikub牌架注目登場，為粉絲們締造最「巨」驚喜的打卡勝地。標誌性的3層牌架上放置了放大版的數字牌及百塔牌，讓參加者仿如置身於Rummikub小天地，小朋友們可以發揮想像力，盡情打卡和展開鬥智鬥力的愉快旅程。

嘉年華設有4大以Rummikub為主題的親子有獎攤位遊戲，包括「破冰⾏動」、「神射⼿挑戰」、「擲個好運」及「Rummikub急轉彎」，搶眼繽紛的遊戲攤位各具挑戰性，由經典桌上遊戲玩法變奏出好玩刺激的有獎遊戲，考驗參加者的腦筋靈活度、身手敏捷度和記憶力，歡迎不同年齡人士免費參與，更有機會贏取精美禮品。場內更設有遊戲試玩區，新手們不單可以學習到遊戲的基本規則，亦可從中體驗箇中秘訣和樂趣。

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此外，由8月13日至21日（逢星期六及日），鯉魚門廣場2樓亦會舉行「Rummikub同樂日」，現場設有特色有獎攤位遊戲及試玩區，歡迎所有Rummikub愛好者免費參與。

Rummikub刺激又好玩，一直深受大家喜愛，城中亦有不少銀髮高手。160塊磚牌除了可砌出千變萬化的創意配搭，更是鍛鍊邏輯思維的最佳數字遊戲！今個8月，秀茂坪商場及鯉魚門廣場將攜手舉辦「秀茂坪商場 x 鯉魚門廣場 Rummikub 香港爭霸戰」，召集不同年齡組別人士參加，於擂台上與全港高手一決高下！比賽將分為3個組別，包括小童組（6-11歲）、青年組（12-17歲）及公開組（18歲或以上）。今次公開組賽事更不設年齡上限，讓年長的愛好者都能夠享受對戰樂趣。每個組別均會進行緊張刺激的淘汰賽，每個組別的冠、亞、季軍可獲得精美獎座盃、Rummikub 70周年特別紀念版及最高3,000元商戶現金券。

想擁有度身訂造的Rummikub紀念品？領展會員憑消費可於秀茂坪商場及鯉魚門廣場換領Rummikub客製帆布袋乙個，即場挑選自己心愛的主題圖案，印製自己專屬的環保帆布袋，隨時展現獨特個性。

為方便一眾學生迎接新學年，由8月25日至30日，秀茂坪商場將舉辦「Back to School」主題市集，售賣不同精美又實用的開學用品如書包及練習本。

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「Rummikub 盛夏嘉年華」

活動日期：2022年8月13至9月4日（逢星期六及日） 活動時間：中午12時至下午6時 活動地點：秀茂坪商場地下花園廣場

「Rummikub同樂日」

活動日期：2022年8月13至8月21 日（逢星期六及日） 活動時間：中午12時至下午時 活動地點：鯉魚門廣場1樓

「秀茂坪商場 x 鯉魚門廣場 Rummikub 香港爭霸戰」

小童組（6 -11歲）及青年組（12-17歲） 公開組（18歲或以上） 比賽地點 秀茂坪商場 鯉魚門廣場 比賽日期 2022年8月20日（星期六） 2022年8月21日（星期日） 比賽時間 中午12時至下午6時 中午12時至下午6時

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責任編輯：嚴浩文