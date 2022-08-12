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梅鐸據報遭仔女棒打鴛鴦 無奈同超模老婆離婚

環球社會熱點 12:26 2022/08/12

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現年91歲傳媒大亨梅鐸與66歲的超模前妻霍爾正式離婚，兩人透過律師發表聯合聲明，承諾保持好友關係。英國《每日郵報》引述消息人士指，梅鐸子女疑不滿霍爾分割父親財產成為導火綫，梅鐸遭子女棒打鴛鴦下無奈結束6年婚姻關係。

英私家車亂泊阻丟垃圾 憤怒屋主全車貼「自私」反擊 【下一頁】

梅鐸（Rupert Murdoch）代表律師Robert S. Cohen及霍爾（Jerry Hall）代表律師Judy Poller周三（10日）發表聯合聲明，宣布兩人正式完成離婚手續，結束6年夫妻關係。聲明強調雙方仍是好友，祝願彼此擁有美好未來。

雖然霍爾先提出離婚，但消息人士指，霍爾對事情發展到如此地步感到相當難過，透露是被梅鐸子女「棒打鴛鴦」，被逼與男方分開。霍爾更曾向身邊人透露，她覺得自己與梅鐸的愛情有如莎士比亞名著《羅密歐與朱麗葉》一樣命運多舛。

美國網上新聞雜誌《Daily Beast》透露，雙方關係於去年秋天開始惡化，梅鐸當時打算出售紐約曼哈頓兩處物業。但由於紐約物業是婚前協議的一部分，梅鐸慷慨向霍爾提出以蒙大拿州（Montana） 的牧場交換上述物業。

梅鐸過往婚姻及子女

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梅鐸2021年以2億美元（15.6億港元）購買蒙大拿州牧場，屬當地有史以來最大的一筆地產交易，價值遠高於紐約兩處物業逾兩倍，因此引來梅鐸子女不滿。據悉梅鐸今年6月透過電郵通知霍爾要結束婚姻，兩人此後僅能通過律師交流。

《每日郵報》 引述消息人士指，霍爾離婚後可分得梅鐸約2.5億英鎊（24億港元）贍養費，另加兩處物業，分別為英國一棟價值1,300萬美元（1.01億港元）的房子及法國一處物業。

但梅鐸身邊的消息人士稱，梅鐸只願意支付5,000萬英鎊（4.8億港元）予前妻霍爾，同時成功保留牧場擁有權。

據悉梅鐸家人趁他在英國布萊茲諾頓（Brize Norton）等待登上私人飛機時返美途中，將離婚文件送達梅鐸手上，要他在短時間簽署文件。

責任編輯：郭麗明

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