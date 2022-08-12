▲ 【分析｜太古】太古未升完半日再彈6% 分析料最壞時間已過、NAV折讓與長和差多少?

太古 （00019） 周四公布上半年基本溢利增38%，回饙股東力度更令市場驚喜，除了加派息15%以外，太古更預告40億元回購計劃，相當於公司市值約6%。太古周四已大升一成，今早股價未升完，最新再升約6%，半日報52.9元。分析指，太古大升過後資產淨值依然明顯，回購行動可以重燃投資者興趣，而多家券商都上調太古目標價。

高盛最新分析指，即使各項業務短期續有不確定，但相信太古最差時期已過，三大業務都有復甦跡象。

在航空部門，高盛表示，國泰航空 （00293） 第二季現金流轉正，且正部署港府放寬限制而調配機隊和人手；在飲料部門，新近收購越南和柬埔寨業務，該行預計可令太古可口可樂特許經營數量及盈利增加約15%，抵銷成本上漲影響；在地產部門，高盛預期太古坊、金鐘以至內地新項目都可支持未來兩至三年盈利。

高盛表示，回購行動有利投資者重新評估太古應有價值，並因應最新調高太古今明兩年盈利預測，目標價由66元上調79元，評級由「中性」升至「買入」。

花旗最新分析也指，回購可重燃投資者對太古興趣，認為地產業務可提供穩定現金流，支持太古逐步提高派息，目標價由70.5元升至79.5元，維持買入評級。

太古、長和「同價」 較資產淨值折讓有多少分別？

以資產淨值（NAV）來參考，太古至6月底資產淨值約3219億元，每股NAV約為214元，太古宣布回購前股價46.05元，相當於較NAV折讓78%。即使太古股價已累升15%至52.9元，NAV折讓仍達75%。

以目前香港另一綜合企業長和 （00001） 至6月底NAV為6371億元，每股NAV約166元，長和現價同為52.9元，較NAV折讓68%。雖然太古、長和業務有相當分野，但分映太古估值較其資產淨值折讓依然明顯。

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記者：麥德銘