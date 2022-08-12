【Nokia手機】HMD復刻三款經典Nokia功能手機　售價低於900元

▲ Nokia 8210是慶祝1999年巴黎時裝周而推出的經典機款，而Nokia 8210 4G則繼承該機的2.8吋屏幕及直觀用戶介面設計。（HMD Global）

HMD Global接手Nokia手機部門後，除開發新機外，也積極將Nokia的經典手機重生。HMD Global宣布推出三款經典Nokia功能手機，包括Nokia 8210 4G、Nokia 2660 Flip及Nokia 5710 XpressAudio，三者的售價都低於港幣900元。

Nokia 8210 4G 復刻1999年經典機款

Nokia 8210是慶祝1999年巴黎時裝周而推出的經典機款，而Nokia 8210 4G則繼承該機的2.8吋屏幕及直觀用戶介面設計，並結合4G VoLTE功能，同時擁有長達數周的電池續航力。

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Nokia 8210 4G備有紅色及深藍色機身，售價為698港元，預計於8月下旬公開發售。

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Nokia 2660 Flip 適合長者使用

Nokia 2660 Flip配備大屏幕、助聽器兼容性、高電池續航力及特大按鈕，尤其適合55歲以上人士使用。加上配備專用的緊急按鈕，能讓用戶與親友快速聯繫，萬一遇到突發事件時，也能通知多達5位聯絡人，讓他們能立刻施以援手。

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Nokia 2660 Flip備有黑色及藍色機身，售價為798港元，現已公開發售。

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Nokia 5710 XpressAudio 耳機可收納機背下

Nokia 5710 XpressAudio配備專用音頻控制鍵、雙揚聲器，以及內置無線耳機，在不使用時，耳機能收納於機背下方，並同時進行充電。

Nokia 5710 XpressAudio備有白色機身，售價為898港元，現已公開發售。

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三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

責任編輯：陳卓賢