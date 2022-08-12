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【內銀股】多家內銀凍結儲戶銀行賬戶　據報為配合落實「斷卡」行動

股市 11:53 2022/08/12

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多家內銀凍結儲戶銀行賬戶　據報為配合落實「斷卡」行動

據內媒引述銀行界人士指，內地多間銀行為配合公安部門落實「斷卡」行動，對銀行各賬戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。近日，據報包括中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398） 、郵儲銀行 （01658） 等多家銀行均有客戶賬戶遭到凍結，無法提現或轉賬。

報道指，近日深圳中國銀行賬戶持有人，均有出現借記卡微信提現失敗、支付寶無法轉賬，賬戶狀態顯示凍結等情況。而上述提及的其他銀行同樣出現類似情況，部分銀行網點門口排起長隊，不少客戶正輪候處理凍結戶口。

中國銀行深圳地區的多家支行，電話查詢已設置為自動回覆，告知客戶如果近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業網點或登錄微信小程序「中銀在家」進行處理。有中銀工作人員表示，正常情況下，客戶若因銀行卡被凍結而前來解鎖，正常情況下會在2至3個工作日內辦結。

有報道引述銀行客戶指，賬戶通過微信小程序的解凍申訴流程較為複雜，需要提交身份證、社保情況、居住地址、工作證明等相關消息。

國務院自2020年10月決定開展「斷卡」行動，為打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪以及電信網絡詐騙犯罪。

相關文章：【內銀內險】財政部籲加強國有金融企業財務管理　高層基本薪酬應不超薪酬總額35%

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編輯：梁安琪

港股 網絡保安 郵儲銀行（01658） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 銀行 中國

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