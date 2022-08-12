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【周末好去處】海港城emoji Summer夏日派對 經典攤位遊戲贏限定禮品 巨型海景立體相框打卡位

理財智慧 13:36 2022/08/12

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表情符號現已經成為世界的通用「語言」，相信大家在電腦及手機與朋友對話時都習慣加上不同的表情符號，令文字變得更有趣。大家最常用及喜歡的表情符號又是哪個呢？於2022年8月12日至10月4日期間，海港城特別與羚邦集團代理品牌emoji Brand聯乘舉行夏日派對，將表情符號「實體化」，神還原在商場不同角落。

【溫股知新】二萬關口恐再插   戒急用忍為上策

海港城emoji Summer節目及內容包括了經典攤位遊戲 、乒乓球桌及巨型海景立體相框等有趣打卡位、立體蛋糕摺紙工作坊、emoji Brand生日派對及期間限定店等。只需憑海港城emoji Summer遊戲卡，即可參加攤位遊戲及於場內不同打卡位集齊印章，更有機會贏取不同限定禮品。

要展開emoji夏日之旅，大家可先換購emoji Summer遊戲卡，參加2款經典攤位遊戲贏取emoji Brand限定便利貼及貼紙等，再到海港城4個打卡位收集emoji Brand滾輪印章；成功挑戰2款遊戲及集齊所有印章的參加者更可獲得emoji Summer「雙面表情包」。

遊戲卡換購詳情

方法

1. 以20元換購

2. 參與海港城REWARDING EVERY DAY活動並消費滿3,000元，即可以10元換購
日期

1. 8月12日至8月31日（每日開放）

2. 9月1日至10月4日（逢星期六﹑日及公眾假期開放）
時間 11am – 9pm
地點

1. 海港城海運大廈地下中庭 （近OTG11號舖美國冒險樂園）

2. 海港城港威商場2階（近GW2509-10號舖POLO RALPH LAUREN）

第一站：經典攤位遊戲

擲硬幣（Coin Toss）及擲豆袋（Smash Hit）都是深受大家喜愛的經典攤位遊戲。因此，海港城將這2款遊戲重新設計成emoji Summer特別版，讓大人及小朋友一同投入其中。近百個表情符號於Coin Toss攤位遊戲的「海上」飄浮，參加者要將代幣準確投擲到表情包上；而Smash Hit攤位遊戲展示了多款夏日水果、可愛動物及糖果美食的圖案板，參加者需用豆袋擊倒指定圖案；挑戰成功便有機會贏取不同限定禮品。

大家完成遊戲後更可到emoji Summer乒乓球桌打卡，球拍上分別放大了「笑到喊」及「打到暈」的表情符號，大家記得在拍照時都要做出相應的表情。

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攤位遊戲開放詳情

日期

1. 8月12日至8月31日（每日開放）

2. 9月1日至10月4日（逢星期六﹑日及公眾假期開放）
時間 11am – 9pm
地點 海港城海運大廈2階（近OT 233號舖Terrace in Seaside）

第二站：立體蛋糕摺紙工作坊

各位小朋友齊來emoji Brand Party Room開生日派對！大家可在6米闊的生日派對布景前大合照，生日枱上擺滿了蛋糕和美食，小朋友更可以30元即場參加立體蛋糕摺紙工作坊。現場還設有emoji Brand期間限定店，大家可選購生日帽 （15元）、自動充氣氣球 （25元）及慶祝彩旗（50元）等特色派對用品，讓小朋友在家都能舉辦充滿歡樂的生日及慶祝派對。

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立體蛋糕摺紙工作坊開放詳情

日期

1. 8月12日至8月31日（每日開放）

2. 9月1日至10月4日（逢星期六﹑日及公眾假期開放）
時間 11am – 9pm
地點 海港城海運大廈地下中庭（近OTG11號舖美國冒險樂園）

第三及第四站：兩組巨型海景立體相框

夏日派對伸延至海港城港威商場2階的海景長廊，於落地玻璃前分別設置了兩組emoji Summer巨型海景立體相框 ，大家可走進相框內，根據心情將自己的樣子變成不同趣怪表情。

「仲夏沙灘」立體相框：港威商場2階（近 GW2518-9號舖Levi’s ）

「單車猴子」立體相框：港威商場2階（近 GW2509-10號舖POLO RALPH LAUREN）

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終極別注版麻雀套裝  

於2022年8月18日至2022年10月4日的推廣期內，顧客凡參與海港城REWARDING EVERY DAY活動並消費滿指定金額，即有機會優先換購emoji Summer終極別注版麻雀套裝。每人限換一套，數量有限，換完即止。更多換購詳情將於稍後公布。

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麻雀套裝優先換購方法

REWARDING EVERY DAY同日消費金額 換購價
5000元或以上 300元
15,000元或以上 150元

【青姐話】表面冇方向   資金露洋相

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責任編輯：嚴浩文

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