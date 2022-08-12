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【港元拆息】1個月HIBOR八連升、達1.68厘　港滙曾升穿7.83　張敬勤：港滙轉強料屬短期

Hot Talk 14:42 2022/08/12

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本港銀行同業拆息（HIBOR）今普遍上升，惟幅度較昨日升幅放緩。與樓按相關的一個月HIBOR連升8天，報1.68375厘，按日升4.6個基點，是自2020年4月7日報1.78774厘後新高。

今日「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續13個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報1.45006厘，升3.7個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.37786厘，升2.2個基點，是自2020年1月2日報2.40875厘後新高。12個月HIBOR報3.62411厘，升1.9個基點。

HIBOR昨連續4日全線上升後，港滙有持續移離弱方兌換保證迹象，今早升穿7.84後，午後更曾觸7.828附近，是4個月來高位，下午2時40分，報7.8334。

張敬勤：短期有4事件可把市場對港滙預期再扭轉

東方匯理環球金融市場部新興市場策略師張敬勤表示，美國公布少於預期的通脹數據後，期貨價格顯示港元短息升得較快，與美元息差收窄中，一些較長時間買強美元的投資者或想減少投放在強美元倉位的資金，然而，大環境是聯儲局的政策暫未變，仍維持進取加息，故港滙目前轉強情況料仍為短期效應。

張指，下星期儲局上次議息會議紀錄出爐、8月底全球央行年會（Jackson Hole年會）、9月下旬議息前的美國勞動力市場數據公布、美國CPI數據公布等4項事件，都可以將市場對美元、港滙的預期再扭轉。

顏劍文：港滙整體未轉勢

中國光大銀行香港分行首席投資官兼金融市場總經理顏劍文表示，港滙略強，相信是近期政府公布放寬酒店檢疫安排，有關安排今日起生效，市場預期旅客人流、舉辦商業會議有望下半年改善，而對港元信心呈冲喜作用，短期資金外流或減慢，惟美息大勢續升，香港現時基本面吸引力未至於資金傾向留港，故港滙整體並未轉勢。

他相信臨近下次美國9月底議息，市場會再把焦點放在加息，港滙屆時將再跌至弱方兌換保證水平附近，而目前港滙稍強下，HIBOR升幅會按日放慢。

到期日 8月12日 8月11日
隔夜 1.45006 1.41351
1星期 1.51964 1.52321
2星期 1.59458 1.55220
1個月 1.68375 1.63756
2個月 2.02202 2.00185
3個月 2.37786 2.35631
6個月 3.11161 3.09667
12個月 3.62411 3.60560

 

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

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【港元拆息】兩幅圖看HIBOR過去一年半變化　H按封頂息調整後最新壓力測試要求

記者：胡學能

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